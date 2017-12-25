Villa tadında dubleks daireler

Haber Merkezi

Bahçe dubleksler, yüzde 1 peşinat ve yüzde 0.95 aylık faizle satılıyor. Ayrıca 30 ay 0 faiz ödeme seçeneği de var. Semt Kocaeli’nde 2+1 ve 3+1 ara kat daireler ile 3+1 bahçe dubleksleri de yer alıyor.Semt Kocaeli, 280 daireden oluşuyor. Projede 6’şar katlı 15 blok var. Şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta olan proje, Yahya Kaptan’a 4 dakika mesafedeki Çayırköy’de 34 bin metrekarelik arazi üzerinde yükseliyor. Ayrıca Semt Kocaeli ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ve Kocaeli’nin 3. Köprü ve Havalimanı bağlantısı arası 1.5-2 km uzaklıkta.