WhatsApp, iPhone’ların CarPlay özelliğine destek verecek

Otomobilinizde CarPlay
uyumlu bir infotainment sistemi varsa, iPhone
ile eşleştirebilirsiniz.
Harita, mesaj, müzik ve eller serbest özelliklerini kullanabildiğiniz CarPlay
, araç içinde telefon kullanmak için oldukça güvenli bir sistem.
Fakat ne yazık ki CarPlay
ile uyumlu uygulama sayısı çok az. Yeni Şafak'ın haberine göre yavaş yaygınlaşan CarPlay
, WhatsApp
desteğini almaya başladı.
WhatsApp
ARACINIZIN CARPLAY İLE UYUMLU OLMASI GEREKİYOR
’ın en son güncellemesinde iPhone CarPlay
desteği bulunuyor. iPhone
’unuzu aracınızla eşleştirdikten sonra mesajlaşma, konuşma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Önemli uyarı aracınızda CarPlay
’le uyumlu bir sistem olması gerekiyor. CarPlay
, 2014 yılında iOS 7.1
sürümüyle beraber kullanıma sunuldu. Apple
’ın otomobil eğlence konusunda yaptığı bu ilk atılım çok yavaş gelişme gösteriyor.
Can Hakman