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WhatsApp, iPhone’ların CarPlay özelliğine destek verecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone’ların sürüş esnasında telefon kullanmanızı sağlayan CarPlay özelliğine destek verecek

WhatsApp, iPhone’ların CarPlay özelliğine destek verecek
Otomobilinizde CarPlay uyumlu bir infotainment sistemi varsa, iPhone ile eşleştirebilirsiniz.

Harita, mesaj, müzik ve eller serbest özelliklerini kullanabildiğiniz CarPlay, araç içinde telefon kullanmak için oldukça güvenli bir sistem.

Fakat ne yazık ki CarPlay ile uyumlu uygulama sayısı çok az. Yeni Şafak'ın haberine göre yavaş yaygınlaşan CarPlay, WhatsApp desteğini almaya başladı.


ARACINIZIN CARPLAY İLE UYUMLU OLMASI GEREKİYOR


WhatsApp’ın en son güncellemesinde iPhone CarPlay desteği bulunuyor. iPhone’unuzu aracınızla eşleştirdikten sonra mesajlaşma, konuşma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Önemli uyarı aracınızda CarPlay’le uyumlu bir sistem olması gerekiyor. CarPlay, 2014 yılında iOS 7.1 sürümüyle beraber kullanıma sunuldu. Apple’ın otomobil eğlence konusunda yaptığı bu ilk atılım çok yavaş gelişme gösteriyor.


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