WhatsApp, iPhone’ların CarPlay özelliğine destek verecek



ARACINIZIN CARPLAY İLE UYUMLU OLMASI GEREKİYOR

Can Hakman

Otomobilinizdeuyumlu bir infotainment sistemi varsa,ile eşleştirebilirsiniz.Harita, mesaj, müzik ve eller serbest özelliklerini kullanabildiğiniz, araç içinde telefon kullanmak için oldukça güvenli bir sistem.Fakat ne yazık kiile uyumlu uygulama sayısı çok az. Yeni Şafak'ın haberine göre yavaş yaygınlaşandesteğini almaya başladı.’ın en son güncellemesindedesteği bulunuyor.’unuzu aracınızla eşleştirdikten sonra mesajlaşma, konuşma gibi işlemleri yapabilirsiniz. Önemli uyarı aracınızda’le uyumlu bir sistem olması gerekiyor., 2014 yılındasürümüyle beraber kullanıma sunuldu.’ın otomobil eğlence konusunda yaptığı bu ilk atılım çok yavaş gelişme gösteriyor.