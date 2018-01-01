Yalova'da 229 bin liraya lüks yaşam

YEŞİLİ BOL



Adem Özdoğan

Yalova’da inşa edilen Asude Vadi’de ev satışları sürüyor. Bahçe katı, ara kat ve çatı dubleksleri olan projede 2+1 daireler 229 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Daire büyüklükleri ise 101 ile 188 metrekare arasında değişiyor. Proje, 26 bloktan oluşan 392 daireli yatay mimariye sahip. Asude Vadi’de; yüzme havuzları, fitness merkezi, sauna, buhar odaları, spor sahaları, çocuk oyun ve park alanları, çarşı, yürüyüş yolları ve kafeler yer alıyor.İstanbul’dan Yalova’ya karayolu ile 45 dakikada, deniz yolu ile 1 saatte ulaşmak mümkün. Kent, havaalanlarına, otoyollara, limanlara ve Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerine yakın. Bir başka avantajı da, doğal kaynaklara ve doğal yaşam alanlarına sahip olması. Yüzde 59’u yeşil alanlarla kaplı olan Yalova, ormanları, denizi, Termal ve Armutlu ilçelerindeki kaplıcalarıyla dikkat çekiyor.