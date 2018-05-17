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Yavuz Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yazdı!

Türkücü Yavuz Bingöl, AK Parti Genel Başkanı'na bir mektup ve şarkı yazdı. Bingöl, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları verdiği tepki sebebiyle Erdoğan için "Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah" dedi

17 Mayıs 2018, Perşembe 10:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaşan Yavuz Bingöl'ün ifadeleri şöyle:

"Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."


Bingöl'ün Erdoğan'a yazdığı şarkı da şöyle:


Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi


Dikenli yollardan yürüdü de geldi


Fırtınalı denizleri geçti de geldi


Dağları zemheride aştı da geldi


Memleket sevdasına koştu da geldi


Serini meydanlara koydu da geldi


Ateşlerde yandı, pişti de geldi


Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi


Yavuz Bingöl

© AA /

'Türkiye daha özgür' diyen Yavuz Bingöl: Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz

'Dünya beşten büyük' dedi de geldi

Mazlumun hep yanında oldu da geldi


Zalimin karşısında durdu da geldi


Memleket sevdasına koştu da geldi


Gençlerin umudu oldu da geldi


Anaların duasını aldı da geldi


Milletin adamı oldu da geldi


Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi


Özgürlüğün sesi oldu da geldi


Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi.

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