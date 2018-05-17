Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaşan Yavuz Bingöl'ün ifadeleri şöyle:

"Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."





Bingöl'ün Erdoğan'a yazdığı şarkı da şöyle:





Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi





Dikenli yollardan yürüdü de geldi





Fırtınalı denizleri geçti de geldi





Dağları zemheride aştı da geldi





Memleket sevdasına koştu da geldi





Serini meydanlara koydu da geldi





Ateşlerde yandı, pişti de geldi





Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi





Yavuz Bingöl

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'Türkiye daha özgür' diyen Yavuz Bingöl: Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz

'Dünya beşten büyük' dedi de geldi

Mazlumun hep yanında oldu da geldi





Zalimin karşısında durdu da geldi





Memleket sevdasına koştu da geldi





Gençlerin umudu oldu da geldi





Anaların duasını aldı da geldi





Milletin adamı oldu da geldi





Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi





Özgürlüğün sesi oldu da geldi





Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi.