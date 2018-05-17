Yavuz Bingöl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şarkı yazdı!
Türkücü Yavuz Bingöl, AK Parti Genel Başkanı'na bir mektup ve şarkı yazdı. Bingöl, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları verdiği tepki sebebiyle Erdoğan için "Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu Sabah'tan İlker Gezici ile paylaşan Yavuz Bingöl'ün ifadeleri şöyle:
"Reis… Bugün sesine ses kattık, çığlık olduk. Bu dünyanın tüm haksızlarına, barbarlarına karşı, senin sesine ses kattı tüm dünya, çığlık oldu… Bir kez bile tereddüt etmedin zalimin karşısına çıkmaya… Yıllar evvel cezaevine giderken en yakın arkadaşların seni yalnız bırakmıştı ama arkanda kısık sesli bir millet vardı. O milletle yürüdün bunca yolu, senin varlığın tüm dünya mazlumlarının gururu oldu. Sana verilen her şey helal olsun, senin için okunan her dua kabul olsun inşallah. Bu da benden sana armağan olsun."
Bingöl'ün Erdoğan'a yazdığı şarkı da şöyle:
Ahmet'ten, Tenzile'den doğdu da geldi
Dikenli yollardan yürüdü de geldi
Fırtınalı denizleri geçti de geldi
Dağları zemheride aştı da geldi
Memleket sevdasına koştu da geldi
Serini meydanlara koydu da geldi
Ateşlerde yandı, pişti de geldi
Temmuz'da ihaneti yıktı da geldi
Yavuz Bingöl
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'Türkiye daha özgür' diyen Yavuz Bingöl: Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz
'Dünya beşten büyük' dedi de geldi
Mazlumun hep yanında oldu da geldi
Zalimin karşısında durdu da geldi
Memleket sevdasına koştu da geldi
Gençlerin umudu oldu da geldi
Anaların duasını aldı da geldi
Milletin adamı oldu da geldi
Her şeyi Türkiye için yaptı da geldi
Özgürlüğün sesi oldu da geldi
Recep Tayyip Erdoğan oldu da geldi.