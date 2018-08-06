Son olarak Brezilyalı kanat oyuncusu Guilherme ile anlaşan Yeni Malatyaspor, takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, flaş bir ismin peşinde: Alex Song.

Son olarak Rubin Kazan’da forma giyen ve Rus kulübüyle kontratı biten 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisi elinde. Yeni Malatyaspor, Song’un menaceriyle temas kurarken, görüşmeler olumlu ilerliyor.

Barcelona, Arsenal gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde de görev yapan başarılı ön liberonun yanı sıra Yeni Malatyaspor, Erdem Şen’in de peşinde. Geçen sezon Portekiz’de Maritimo forması giyen gurbetçi futbolcu, hem ön libero hem de stoper bölgelerinde görev yapıyor.

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