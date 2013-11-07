Yeni Nissan Qashqai - Son Şehirli!

Yeni nesil Nissan Qashqai'nin lansmanından resmi görüntüler su yüzüne çıktı!

Yeni model Nissan Qashqai, Avrupa'nın dışındaki bir çok markette Nissan Dualis adıyla bilinen yüzüyle devam edecek gibi gözüküyor. Tasarım ve stil olarak Nissan'ın 2014 model Rouge ve X-Trail'e oldukça benzeyen yönleri bulunan yeni nesil Qashqai daha keskin detayları ve gösterişli hatlarıyla ikiz olmaktan ayrılıyor.

Tüm detaylar henüz belirgin olmasa da, Avrupa pazarında 2014 senesinde satışa sunulacak Qashqai'nin Crossover modeli Avrupalı alıcılara 113beygirlik seçenekleri sunulacak.



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