İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Yerli muz fiyatı tavan yaptı

Antalya'da rekolte azlığı nedeniyle Gazipaşa muzunun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi

Yerli muz fiyatı tavan yaptı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rekolte azlığı nedeniyle muzun kilogram fiyatı pazarda 10 liraya kadar yükseldi.

Gazipaşa ilçesinde büyük bölümü deniz gören dağların eteklerinde bulunan muz bahçelerinde son hasat yapılıyor.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, kış aylarında yaşanan don olayları nedeniyle açık alanda üretilen muzların zarar gördüğünü söyledi. Muz ağaçlarının hava şartlarından çabuk etkilendiğini vurgulayan Çelik, "Hasat dönemimizi bu ay itibarıyla bitiriyoruz. Muz üretim şartları belli. Çok zorlu şartlarda üretim yapıyoruz. Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda üretim var. Örtü altında beklenen rekolteye ulaştık. Hava şartları özellikle açık alandaki ürünleri etkiledi" dedi.

Üretici İsmet Çabuk da muz fiyatının ilk kez bu kadar yükseldiğini belirterek, "Muzun kilogramını 2 liranın üzerinde satamıyorduk. Bu yıl Allah'a şükürler olsun 4-5 liradan tarlada ürün sattık. Allah bu sene yüzümüze güldü. Ürünlerimiz de kaliteli. Tüccarımız gelip araziden muzu alıyor. Daha sonra deposuna koyup, satışa hazırlıyor." diye konuştu.

Muz üretiminin zorlu koşullarda yapıldığını belirten Ayşe Çabuk da "Arazimiz engebeli olduğu için bu muzları sırtımızda taşıyoruz. Bu yıl emeğimizin karşılığını aldık. Bütün vatandaşlara doğal olan Gazipaşa muzunu tavsiye ediyorum." dedi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

DHMİ 'küresel marka' olacak

DHMİ 'küresel marka' olacak
Bankalarda 117 milyon lira unutuldu... Son tarih 15 Haziran!

Bankalarda 117 milyon lira unutuldu... Son tarih 15 Haziran!
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan patron yandı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan patron yandı
2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada

2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada
Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3'e katladı

Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3'e katladı
Maaş hilesine yargı engeli

Maaş hilesine yargı engeli
Alışveriş sitesi setmoda kapandı

Alışveriş sitesi setmoda kapandı
Trafik sigortalarıyla ilgili yeni gelişme

Trafik sigortalarıyla ilgili yeni gelişme
Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi

Çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı müjdesi
Emekliye müjdeli haber geldi!

Emekliye müjdeli haber geldi!
Türkiye'ye para yağdı! Rekorlar kırıldı

Türkiye'ye para yağdı! Rekorlar kırıldı