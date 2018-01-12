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Yunanistan'da işçi sendikaları 24 saatlik grev ilan etti

Yunan hükümetinin 15 Ocak günü onaylamaya sunacağı, çalışanların grev haklarının kısıtlanmasını da öngören yasa tasarısını protesto etmek isteyen birçok işçi sendikası, bugün greve gidiyor

12 Ocak 2018, Cuma 09:54
Yunanistan'da işçi sendikaları 24 saatlik grev ilan etti
Metro, tramvay ve troley seferleri 24 saat boyunca duracak, gemiler limanda bağlı kalacak. 24 saatlik greve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da katılırken diğer devlet memurları 12.00-15.00 saatleri arası greve dahil olacak.

PARLAMENTOYA YÜRÜYECEKLER

Üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen yasa tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, başkentin merkezî meydanlarında protesto gösterileri ve parlamentoya protesto yürüyüşleri yapacak.

Komünist Partisi'ne bağlı PAME saat 12.00'de Omonia Meydanı'nda, diğer sendikalar saat 12.30'da Klathmonos Meydanı'nda toplanacak.

Io Chokona/DHA

 


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