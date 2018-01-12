Yunanistan'da işçi sendikaları 24 saatlik grev ilan etti

PARLAMENTOYA YÜRÜYECEKLER

Senim Tanay

Metro, tramvay ve troley seferleri 24 saat boyunca duracak, gemiler limanda bağlı kalacak. 24 saatlik greve devlet hastanelerinde çalışan doktorlar da katılırken diğer devlet memurları 12.00-15.00 saatleri arası greve dahil olacak.Üçüncü değerlendirmenin tamamlanması için düzenlenen yasa tasarısının işçi haklarına ve sosyal kazanımlara karşı geldiğini ileri süren sendikalar, başkentin merkezî meydanlarında protesto gösterileri ve parlamentoya protesto yürüyüşleri yapacak.Komünist Partisi'ne bağlı PAME saat 12.00'de Omonia Meydanı'nda, diğer sendikalar saat 12.30da Klathmonos Meydanı'nda toplanacak.