Yuvamdaki Düşman 6. yeni son bölüm fragman! (Ceren şokta!)

Yuvamdaki Düşman dizisinin dün akşam 5. bölümü yayınlanmasının ardından 6. bölüm fragmanından da ilk sahne geldi. 6. bölüm fragmanında Ceren'in karşısına çıkan Okan, Ceren'i adeta şoka soktu. Yuvamdaki Düşman son bölümü izleyicisiyle buluşmasının ardından 6. yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İşte Yuvamdaki Düşman son bölüm geniş özeti ve yeni 6. bölüm fragmanınından ilk sahne.

