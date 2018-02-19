Zeytinburnu'daki sapık yakalandı

OKULDAN EVİNE GİDİYORDU



KAFEDE ÇALIŞIYORMUŞ

İdil Janet Demiray

Suriyeli H.A.S. (21), 16 Şubat’ta öğle saatlerinde üniversite öğrencisi E.Ö.’yü (19), Zeytinburnu tramvay durağında görüp evine kadar takip etti. E.Ö., oturduğu apartmana girince sapık da peşinden girdi. E.Ö.’ye arkadan saldırdı. Sapığın ağzını kapattığı elini ısıran genç kız çığlık attı.Sapık H.A.S.’nin E.Ö.’yü sokak sokak takip ettiği anlar çok sayıda güvenlik kamerası tarafından tespit edildi.Apartmandakiler çığlık sesine çıkınca, sapık kaçtı. MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen H.A.S. dün çalıştığı kafede gözaltına alındı. Suriye’den uzun süre önce geldiği öğrenilen H.A.S.’nin rahat tavırları dikkat çekti.Olay İstanbul'da Cuma günü yaşandı. Haberi dün sabah yayınlanınca 6 saat sonra yakalandı.