Sosyal medya ağı Facebook'un güçlü gelen ikinci çeyrek bilançosu hisselerde hızlı yükselişe yol açtı.

Bir günde yüzde 29,59 değer kazanan Facebook hisseleri 34,36 dolarla son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Hisselerdeki bu artış, Facebook'un kurucusu 29 yaşındaki milyarder Mark Zuckerberg'in de servetinin artmasına yol açtı.

Forbes, Zuckerberg'in toplam servetinin bir günde 3.7 milyar dolar arttığını tahmin etti.

Böylelikle Mart ayında 13.3 milyar dolarla Forbes milyarderler listesine giren Zuckerberg'in serveti 16.1 milyar dolara çıkmış oldu.

Zuckerberg, elinde tuttuğu 425 milyon hisse ile Facebook'un en büyük hissedarı konumunda.