15 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?



ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Haber Merkezi

Altın, günü 164 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durumİstanbul Kapalıçarşı’da 163,80 liradan alınan gram altın 164 liradan satıldı.528 liradan alınan yarım altın 538 liradan ve 264 liradan alınan çeyrek altın 269 liradan satıldı.Bin 80 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 98 liradan bin 55 liradan alınan tam altın bin 75 liradan satıldı.Dün gram altın 162.20 lira, çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını 1.093 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.