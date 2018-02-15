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15 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın, 163,80 liradan günü tamamladı. Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

15 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın, günü 164 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 163,80 liradan alınan gram altın 164 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


528 liradan alınan yarım altın 538 liradan ve 264 liradan alınan çeyrek altın 269 liradan satıldı.


TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 80 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 98 liradan bin 55 liradan alınan tam altın bin 75 liradan satıldı.


ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?


Dün gram altın 162.20 lira, çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını 1.093 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.


 


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