16 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın, günü 163 lira seviyesinde tamamladı. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı’da 163,30 liradan alınan gram altın
163,50 liradan satıldı
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
526 liradan alınan yarım altın 536 liradan ve 263 liradan alınan çeyrek altın
268 liradan satıldı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 76 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira
bin 94 liradan, 149, bin 52 liradan tam altın
bin 72 liradan satıldı.
ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?
Dün gram altın 163.80 lira, çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını 1.098 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi.
15 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Haber Merkezi