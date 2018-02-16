16 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haftanın son işlem gününde altın 163.30 liradan işlem görerek hafif bir düşüş yaşadı. Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler