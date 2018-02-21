İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

21 Şubat güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)

Altın, 162.50 liradan günü tamamladı. Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler

21 Şubat 2018, Çarşamba 18:17
21 Şubat güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)
Altın birkaç günlük dalgalanmanın ardından yükselişe geçti. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum.


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı’da 162,30 liradan alınan gram altın 162,50 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


​523 liradan alınan yarım altın 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek altın 267 liradan satıldı.
 

TAM ALTIN NE KADAR?


Bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan tam altın bin 66 liradan satıldı.


ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?


Dün gram altın 162.40 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.087 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 162 lira seviyelerinde dengeledi.

20 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)20 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kadroya geçemeyen taşerona tazminat

Kadroya geçemeyen taşerona tazminat
Venezuela'nın dijital para birimi petro satışta

Venezuela'nın dijital para birimi petro satışta
Yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını ödemeden ülkeden çıkamayacak

Yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını ödemeden ülkeden çıkamayacak
İkinci el oto satıcıları için yeni düzenleme yürürlükte

İkinci el oto satıcıları için yeni düzenleme yürürlükte
Çiftlik Bank soruşturması bitti! Bakan Tüfenkci'den flaş açıklama

Çiftlik Bank soruşturması bitti! Bakan Tüfenkci'den flaş açıklama
Çelik üreticilerinden yerli otomobile destek

Çelik üreticilerinden yerli otomobile destek
Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor

Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor
500 bin kişi Tesla'ya iş başvurusunda bulundu

500 bin kişi Tesla'ya iş başvurusunda bulundu
Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin konut satıldı

Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin konut satıldı
Türkiye nüfusu 2040 yılında 100 milyonu geçecek

Türkiye nüfusu 2040 yılında 100 milyonu geçecek
300 koyun projesine başvurular başladı

300 koyun projesine başvurular başladı