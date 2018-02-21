21 Şubat güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?

20 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Haber Merkezi

Altın birkaç günlük dalgalanmanın ardından yükselişe geçti. Dünkü fiyatların ardından vatandaşlar 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum.İstanbul Kapalıçarşı’da 162,30 liradan alınan gram altın 162,50 liradan satıldı.​523 liradan alınan yarım altın 533 liradan ve 262 liradan alınan çeyrek altın 267 liradan satıldı.Bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan tam altın bin 66 liradan satıldı.Dün gram altın 162.40 lira, çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını 1.087 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 162 lira seviyelerinde dengeledi.