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300 koyun projesinin detayları Bakan Fakıbaba tarafından açıklandı! 300 koyun projesi nedir?

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba 300 koyun projesinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak" dedi. Peki 300 koyun projesi nedir? 

300 koyun projesinin detayları Bakan Fakıbaba tarafından açıklandı! 300 koyun projesi nedir?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "300 koyun" projesine açıklık getirdi. Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız" diye konuştu ve ekledi:

"Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Et ithal etmemizin esas nedeni ananın azlığıdır, biz anayı nasıl çoğaltırız onun hesaplarını yapıyoruz. TİGEM'le de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 300 KOYUN PROJESİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI


300 KOYUN PROJESİ NEDİR


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın “Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol” projesi kapsamında köyüne geri dönecek ailelere 300 damızlık koyun ile bu koyunlara bakacak bir kişiye asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıklaması tüm Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı.


BAKAN FAKIBABA 300 KOYUN PROJESİNİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI AÇIKLADI


Proje ile kırsalda binlerce boş ağılın ve ekilmeyen toprakların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilerek kırmızı et üretiminin artırılması hedefleniyor. 

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba en son 300 koyun projesinin yanlış anlaşıldığını belirterek açıklamalarda bulundu.


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