ABD Başkanı Donald Trump: Kellikle uğraşıyorum

Serap Belovacıklı

Medyanın konuştuğu 'kellik' ve Michael Wolff'un 'Trump'ın Beyaz Saray'ında Ateş ve Öfke' kitabında yer alan kızı Ivanka'nın arkadaşlarına babasının kelleşmeyi engellemek için kafa derisi küçültme ameliyatı olduğu iddialarına kürsüden yanıt vererek, kameralara arkasını dönüp gösterdi.Trump, sahneye çıkışında ekranlara bakıp kendisine hayran olduğunu gösteren hareketler yaptı ve "Ne kadar güzel görüntü. Şuna bakın, bu adamı konuşurken seyretmeye bayılıyorum" diye dalga geçti."Kelliği saklamak için uğraşıyorum millet. Sıkı çalışıyorum. Kötü görünmüyor. Hey, idare ediyoruz, idare ediyoruz, idare ediyoruz. Değil mi? Birlikte, idare ediyoruz." dedi.