Dursun Özbek: ‘5 milyon euroluk takımı şampiyon yaptık’

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna ve transferlere değinen Dursun Özbek, 5 milyon euroluk takımla şampiyon olduklarını söyledi. İşte o sözler…

BÜYÜK DERSLER ÇIKARDIK

Geçmişten büyük dersler çıkardık. Bu 4 aylık arada her şeyi masaya yatırdık, hep bunları konuştuk. Resmi internet sitesini yenilemek istiyoruz, çok eleştiri aldık. Projelerimizden biri de budur. Çok güzel de bir applikasyonumuz olacak. Giriyorsunuz Galatasaray idmanındasınız, giriyorsunuz takım otobüsündesiniz. Taraftarın stada gelmesi için köprüler yaptık. Salon projemiz var. Oradaki serbest alanlarda Galatasaray’a kira getirecek alanlar oluşturduk

5 MİLYON EUROLUK TAKIM ŞAMPİYON

Bir planlama çerçevesinde transfer yaparsan sorun değil, canlı örneği geçen sezon. Bu periyot çok iyi incelensin. Herkesin finansal sıkıntısı var ama 2017-18 sezonunu ele alın bakın planlamayla gelince ne oluyor. 40 milyon euroluk transferler yaptık, o dönem itibariyla alınan ve satılan oyunculara bakın, Badou Ndiaye de dahil 35-36M€’luk da oyuncu sattık. 4-5M€ya takım oluşturduk. 5 milyon euroya yaptığımız takım şampiyon oldu. Demek ki bilinçli hareket edince yapılan transferlerin getiğrisi fersah fersah öteye götürüyor. Bu söylediğime kimse itiraz edemez. Rakamlar net ortada, getirisi net ortada. Aynı titizliği önümüzdeki yönetimler de göstermek zorunda.