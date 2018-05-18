Eksik prime çare

Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; çalışanların yüzde 33’ü kayıtdışı. Yani 10 milyon kişi sigortasız. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK’ya işe giriş bildirgesi vermemiş oluyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor.

Maaş yüksek olduğu halde asgari ücret üzerinden yatan primler de var. Süreye dİkkat edİn Yasa, primi eksik yatanlara da hiç yatırılmayanlara da mahkemelerde ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor.

Bu yolla dava açan binlerce kişi emekliliğini öne çekti. Yargıtay bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) değil, işçiyi haklı buluyor.

Çalışan, sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içinde hizmet tespit davası açmalı. Hak sahibi vefat etmişse davayı dul ve yetimler de açabilir.

MUTLAKA SORGULATIN

Hizmet tespit davasını kazandığınız halde SGK, ‘hizmet tespit davası ile kazandığınız günlerin primleri ödenmedi’ diye emeklilik talebinizi reddederse, en yakın İş Mahkemesi’nde emeklilik talebiniz için dava açın.

Davayı kazanınca birikmiş aylıklarınızı da alırsınız. Eksik prim yatıp yatmadığını SGK’ya giderek ya da ‘turkiye.gov.tr (e-devlet)’ sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.

ŞAHİT VE BELGE OLSUN YETER

Elinizde sağlam belgeler, şahitler varsa ‘iş mahkemesinde’ mutlaka tespit davası açın.

Hizmet tespit davası açmak için delil olarak kullanılabilecek kalemler şunlar:

SGK işyeri dosyası, sigortalının iş yeri sicil dosyası, işverenin mesleki kuruluş kaydı, esnaf sicil kaydı, ticaret odası kayıtları, vergi mükellefiyet kayıtları, ücret bordroları, tanık.

Hizmet tespit davası kararı ile kazanılan gün sayısı, tespite ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra, bu sürelere ait prim “ödenmezse bile”, emekli aylığı taleplerinde dikkate alınıyor.