SON DAKİKA

Etiyopya tüm siyasi tutukluları serbest bırakıyor

Afrika ülkesi Etiyopya’da tüm siyasi mahkumlara yönelik suçlamaların düşürüleceği ve kötü şöhrete sahip Maekelawi hapishanesinin kapatılacağı açıklandı

Etiyopya tüm siyasi tutukluları serbest bırakıyor
Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn “Siyasi mahkumlar ve halihazırda gözaltında tutulanlar serbest bırakılacak. Maekelawi olarak bilinen hapishane de kapatılacak ve müze haline getirilecek” dedi. Desalegn bu adımın ‘herkese daha çok demokratik alan açmaya yönelik olduğunu’ söyledi.

Ülkede kaç siyasi mahkum olduğu ise bilinmiyor.

​Son dönemde özellikle Oromio ve Amhara’daki hükümet karşıtı gösteriler iş hayatını, eğitimi ve ulaşımı durma noktasına getirmişti. Protestolar nedeniyle Ekim 2017’de ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), parlamento kararıyla Ağustos 2017’de kaldırılmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hindistan Rusya’dan 240 adet hava bombası satın alıyor

Hindistan Rusya’dan 240 adet hava bombası satın alıyor
Taliban'dan kurtarılan rehine, Kanada'da 15 saldırı suçlamasından tutuklandı

Taliban'dan kurtarılan rehine, Kanada'da 15 saldırı suçlamasından tutuklandı
Suriye'de Rusya'ya ait bir helikopter düştü

Suriye'de Rusya'ya ait bir helikopter düştü
Takside dehşeti yaşadı! Bu hale geldi!

Takside dehşeti yaşadı! Bu hale geldi!
İtalya'da kadın cinayetlerine tepki: Carmen operasına alternatif son

İtalya'da kadın cinayetlerine tepki: Carmen operasına alternatif son
Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak

Singapur'da 'Filistin' konulu filme yasak
New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!

New York’ta çekilen bu selfie halkı dehşete düşürdü!
Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava

Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava
130 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu

130 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu
Genç model bekaretini 3.9 milyon dolara sattı

Genç model bekaretini 3.9 milyon dolara sattı
İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı