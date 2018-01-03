Etiyopya tüm siyasi tutukluları serbest bırakıyor

Nazlı Erdol

Başbakanı“Siyasi mahkumlar ve halihazırda gözaltında tutulanlar serbest bırakılacak. Maekelawi olarak bilinen hapishane de kapatılacak ve müze haline getirilecek” dedi. Desalegn bu adımın ‘herkese daha çok demokratik alan açmaya yönelik olduğunu’ söyledi.Ülkede kaç siyasi mahkum olduğu ise bilinmiyor.​Son dönemde özellikleve’daki hükümet karşıtı gösteriler iş hayatını, eğitimi ve ulaşımı durma noktasına getirmişti. Protestolar nedeniyle Ekim 2017’de ilan edilen Olağanüstü Hal (),kararıyla Ağustos 2017’de kaldırılmıştı.