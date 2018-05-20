Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi eşliğindeki 284 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın El-Megaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi
İsrail polisi eşliğindeki 284 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği belirtildi.
Yahudi takvimine göre Şavuout Bayramı'nın kutlandığı bugün, fanatik Yahudiler İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Megaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.
AA muhabirine konuşan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, "Çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.
MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ
Dibs, İsrail polisinin eşlik ettiği 284 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini ifade etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
AA