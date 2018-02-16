Galatasaray dünya yıldızı ile anlaşmaya vardı! 5 yıllık sözleşme

Galatasaray'
ın, dünya yıldızıyla 5 yıllık sözleşme üzerine ön protokol imzaladığı ortaya çıktı! M. United'la
sezon sonu sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü orta saha Marouane Fellaini'nin menajeri Antalya kampında Cim Bom
'la anlaşmış.
TERİM'İN İLK TRANSFERİ
Galatasaray'ın Manchester United
'ın yıldız futbolcusu Marouane Fellaini ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Finansal sıkıntıları göz önünde bulunduran ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelen sarı-kırmızılıların, İngiliz deviyle kontrat yenilemeyen Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle Antalya kampında el sıkıştığı öğrenildi. Sezon sonunda çok ciddi bir değişime gitmeyi planlayan Fatih Terim'in devre arasındaki ilk transferi de Fellaini
oldu.
BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
Önceki gün İngiliz kaynaklı haber sitelerinde yıldız futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş
'a geleceği yazılmıştı ancak işin aslının çok farklı olduğu öğrenildi.
Futbolcunun Belçika'daki menajeri istedikleri uzun süreli kontratı Galatasaray'ın
verdiğini ve Fellaini'nin
de tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığını açıkladı.
4+1 YILLIK İMZA
Cim Bom
, bonservis bedeli ödemeyeceği 30 yaşındaki tecrübeli ismin işini 4+1 yıllık sözleşme teklifiyle bitirdi.
Erdinç Şahin