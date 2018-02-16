Galatasaray dünya yıldızı ile anlaşmaya vardı! 5 yıllık sözleşme

TERİM'İN İLK TRANSFERİ

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

4+1 YILLIK İMZA

Erdinç Şahin

ın, dünya yıldızıyla 5 yıllık sözleşme üzerine ön protokol imzaladığı ortaya çıktı!sezon sonu sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü orta saha Marouane Fellaini'nin menajeri Antalya kampında'la anlaşmış.'ın yıldız futbolcusu Marouane Fellaini ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı. Finansal sıkıntıları göz önünde bulunduran ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelen sarı-kırmızılıların, İngiliz deviyle kontrat yenilemeyen Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle Antalya kampında el sıkıştığı öğrenildi. Sezon sonunda çok ciddi bir değişime gitmeyi planlayan Fatih Terim'in devre arasındaki ilk transferi deoldu.Önceki gün İngiliz kaynaklı haber sitelerinde yıldız futbolcunun sezon sonunda'a geleceği yazılmıştı ancak işin aslının çok farklı olduğu öğrenildi.Futbolcunun Belçika'daki menajeri istedikleri uzun süreli kontratıverdiğini vede tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandığını açıkladı., bonservis bedeli ödemeyeceği 30 yaşındaki tecrübeli ismin işini 4+1 yıllık sözleşme teklifiyle bitirdi.