Kulüpten ayrılış şeklinin etik olmadığını ve başkan Mehmet Sepil'in kendisiyle görüşmeye bile gelmediğini söyleyen Tamer Tuna'nın yaklaşık 2 hafta önceden biletinin kesildiği bildirildi.

Mehmet Sepil'in 33'üncü haftada oynanan Atiker Konyaspor maçından önce Bayram Bektaş'la söz kestiği, Tuna'nın da bundan haberdar olduğu belirtildi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Tamer Tuna'nın hem Konyaspor hem de Galatasaray karşılaşmalarında takımının olumsuz etkilenmemesi için renk vermediği vurgulandı.

Ancak sezon içinde Göztepe'nin 3 yıllık kontrat yenileme teklifini, "Sezon sonu görüşelim" diyerek erteleyen Tuna'ya Mehmet Sepil'in çok kızdığı kaydedildi. Sepil'in basın yoluyla yaptığı, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla, yola devam etmeyiz" açıklamasına Tuna'nın çok geç reaksiyon vermesi de ayrılıkta etkili faktör oldu. Tamer Tuna'nın Sepil'in bu açıklamasından haftalar sonra, "Aklım ve kalbim Göztepe'de. Gelecek sezonun çalışmaları başladı. Bu süreklilikte ben de olacağım" demesi yönetimi memnun etmedi. Tuna'dan aldığı, "Görüşmeyi erteleyelim" cevabı sonrası da genç çalıştırıcıyı resmen defterden silen Mehmet Sepil'in, lig bitmeden operasyona başladığı ve 41 yaşındaki çalıştırıcıyla bu yüzden görüşme dahi yapmadığı ileri sürüldü.

Tamer Tuna'yla bir araya gelen başkan vekili Talat Papatya ayrılık kararını genç çalıştırıcıya açıklayan isim oldu. Sepil'in yakın çevresine, "Tamer hoca hem planlama yapıyor, hem de teklifimizi kabul etmiyor. Kalacak kişi böyle davranmaz" dediği öğrenildi. Tuna'nın ayrıca 28'inci haftada deplasmanda oynanan Beşiktaş karşılaşması öncesi siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalara kayıtsız kalması da yönetimi düşündürdü. Eski kulübü Beşiktaş'a karşı herhangi bir reaksiyon vermeyen Tuna'nın tavrı sarı-kırmızılılarda soru işareti yarattı. Sosyal medyada futbolseverlerin bir kısmı Tuna'nın bu şekilde gönderilmesinin yanlış olduğunu savundu, bir grup ise Sepil'in taviz vermemesini haklı buldu.

Öte yandan Göztepe, Tuna yönetiminde ligi 49 puanla 6'ncı bitirmişti.





DHA