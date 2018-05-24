Hindustan Times'ın haberine göre, Madhya Pradeş eyaletinin Satna bölgesinde, hafta sonu, inek kestikleri iddia edilerek bir çete tarafından saldırıya uğrayan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, Amgara köyünde taşlı sopalı saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman terzi Riyaz'ın hayatını kaybettiğini, 38 yaşındaki arkadaşı taksici Shakeel'in yaralandığını belirtti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polise şikayetinde, bir çetenin, kendisine ve Riyaz'a gece geç saatlerde saldırdığını belirten Shakeel'in, inek kesmediklerini söylediği bildirildi.

Polis, saldırı ve cinayet suçlamasıyla Amgara köyünden 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

Hindistan'da bir mahkeme, mart ayında, geçen yıl et ticareti yapmakla suçladıkları bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.

DAHA ÖNCE DE 5 MÜSLÜMAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Assam eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusundaki Nagon bölgesinde bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü.

Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

İNEK ETİ BULUNDURMANIN AĞIR CEZASI VAR

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduğu Gujarat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.

HİNDİSTAN'DA İNEKLER NEDEN KUTSAL SAYILIYOR?

Hinduizmde inekler uğurlu ve kutsaldır. Onların inancına göre; inekler, tüm kainatın anası olan Tanrıça'nın sembolüdür.

İnekler caddelerde, alışveriş merkezlerinde. Camilerde, pazarlarda, her yerde serbestçe dolaşabilir, bulunduğu yeri pisletebilir. Onlara en ufak bir tepki yoktur aksine selam verilir, saygı gösterilir. Etinin yenilmesi yasaktır.

İneği öldürmek Tanrıyı öldürmek gibi sayılır. Bu kadar kutsal sayılmasının nedenine bu sebeplerle inanıyorlar:

İnekler, süt, peynir, tereyağı, dışkı ve idrarını insanlığın hizmetine sunar.

Dışkı tezek gibi yakacak olarak kullanılır.

İdrar ise tedavi amacıyla kullanılır.

İnek kesmenin cezası 8 yıl hapistir.

AA