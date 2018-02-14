İsrail'in DEAŞ'tan petrol aldığı öne sürüldü

İsrail meclisindeki (Knesset) Birleşik Arap Listesinden milletvekili Ayda Tuma Süleyman, İsrail'in terör örgütü DEAŞ'tan petrol satın aldığını ileri sürdü

14 Şubat 2018, Çarşamba 18:44
İsrail'in DEAŞ'tan petrol aldığı öne sürüldü
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, milletvekili Süleyman, pazartesi günkü Knesset oturumunda İsrail'in DEAŞ'la iş birliği yaptığını ve örgütten petrol satın aldığını söyledi.


'İŞ BİRLİĞİ BM TARAFINDAN BELGELENDİ'


Sözlerinin dayanağının Birleşmiş Milletler (BM) raporları olduğunu ifade eden Süleyman, İsrail'in Suriye'de radikal gruplarla iş birliği yaptığının BM tarafından belgelendiğini dile getirdi.

Ayda Tuma Süleyman, DEAŞ'tan petrol alan müşteri listesi belgeleri ortaya çıktıktan sonra bu bağlantıların iyice güçlendiğini, İsrail'in de bu işi yaptığını aktardı.


Ayda Tuma Süleyman

Yediot Ahronot, İsrail'in Suriye'deki hedeflere saldırısını eleştiren Arap milletvekillerinin maruz kaldıkları 'İran'ı destekleme' suçlamasına cevap verirken Süleyman'ın söz konusu cümleyi sarf ettiğini belirtti.
 
AA
 


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