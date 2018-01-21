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İşte Rusya'nın gizli altın deposu!

Altın rezervlerinin değeri 76,1 milyar doları bulan Rusya`nın gizli "altın deposu" ilk kez medyaya açıldı

21 Ocak 2018, Pazar 10:56
İşte Rusya'nın gizli altın deposu!
Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi muhabirleri Yevgeniy Belyakov ve Vladimir Velengurin, Rusya Merkez Bankası'nın ana altın deposuna giren ilk Rus basın mensupları oldu. İkili, ülkenin altın deposuna dair bazı sırları gün yüzüne çıkaran fotoğrafları Sputnik'le paylaştı.
 
Deponun tamamında mühürlenmiş ve birbiri üzerine istiflenmiş, nizami şekilde sıralanmış kafesli konteynırlar dizili. Dış görünüş açısından pek olmasa da, kaplanan alanın bu kadar büyük olması etkileyici.


 
Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerindeki altın miktarı şu anda 1.800 tonun üzerinde. Buna göre, Rusya altın rezervleri bakımından dünyada altıncı sırada. 10 yıl önce Rusya'nın uluslararası altın rezervlerindeki payı yüzde 3'tü. Ancak son yıllarda Merkez Bankası'nın rezervlerini arttırması ile bu oran yüzde 17'ye ulaştı.
 

RUSYA'NIN REZERVLERİNDE NELER VAR?

 
345.5 milyar dolar değerinde döviz, 76.1 milyar dolar değerinde altın, 9.6 milyar dolar değerinde diğer kıymetli mallar. Rusya, Batılı ülkelerin 2014 yılında uygulamaya başladığı yaptırımların ardından aktif bir şekilde altın satın almaya başladı. Sputnik'in haberine göre, o tarihten beri Rusya yılda ortalama 100 ton altın edindi. Daha sonra ise satın alma oranı iki katına çıktı. 2016'da olduğu gibi 2017'de de Merkez Bankası 200 tondan fazla altın satın aldı.



Altın rezervleri ülkenin can simidi olma özelliği taşıyor. Herhangi bir kriz durumunda ya da döviz rezervlerinin yetersiz kaldığı hallerde altın rezervleri satılabildiği gibi rehin de verilebiliyor. Zira altın uluslararası pazarlarda hâlâ talep görüyor.


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