Kaleye altyapıdan takviye yaptı

KALEYE ALTYAPIDAN TAKVİYE

Erdinç Şahin

haftasındagünü sahasındaile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunanyanı sıra milli takım kampına giden genç kalecikatılmadı.Dizinde ağrı olduğu belirtilen kaptanise kondisyon salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirilirken, ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.Bu arada ameliyat olan’ın yanı sıra Onur’un hafif sakatlığının bulunması, genç kaleci Arda’nın ise milli takımda olması nedeniyle Bordo-mavililer, antrenmanda kaleci eksikliği yaşadı. Sadece Uğurcan’ın katıldığı antrenmana altyapıdan genç kalecida dahil edildi.Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.