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Kaleye altyapıdan takviye yaptı

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 

Kaleye altyapıdan takviye yaptı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22’nci haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı.
 
Dizinde ağrı olduğu belirtilen kaptan Onur Recep Kıvrak ise kondisyon salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirilirken, ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.
 

KALEYE ALTYAPIDAN TAKVİYE

 
Bu arada ameliyat olan Esteban’ın yanı sıra Onur’un hafif sakatlığının bulunması, genç kaleci Arda’nın ise milli takımda olması nedeniyle Bordo-mavililer, antrenmanda kaleci eksikliği yaşadı. Sadece Uğurcan’ın katıldığı antrenmana altyapıdan genç kaleci Ömer Can Karbuz da dahil edildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.


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