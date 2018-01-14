LG’nin robotları görücüye çıktı

Adem Özdoğan

, özellikleiçin hazırlanan bir robot. Otele girişinizden çıkışınıza kadar olan süreçte, özellikle otel elemanlarından yardım isteyebileceğiniz pek çok durumda devreye giriyor. Valizlerinizi taşıyabiliyor, giriş ve çıkış saatleriniz hakkında bilgiler sunabiliyor ve rehberlik yapabiliyor.ise,için hazırlanan bir robot. Bu robotu bir market sepeti olarak da kullanabilir, bir ödeme kasası olarak da kullanabilirsiniz. Bir ürün gördüğünüz, ama fiyat etiketi yazmıyor mu? Fiyat sorabilir ya da istediğiniz ürünün markette olup olmadığını da yine bu robot aracılığıyla öğrenebilirsiniz.Son olarakda bir. Garson robot da diyebiliriz. Size yiyecek ve içecek servisi yapabilir, yeni siparişlerinizi alabilir. Servisini tamamladıktan sonra da otomatik olarak geldiği yere geri dönebiliyor.