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LG’nin robotları görücüye çıktı

LG’nin CES 2018 etkinliğinde dikkat çeken ürünleri arasında, yeni robot ailesini gösterebiliriz. Özellikle de Porter, Shopping Cart ve Serving olmak üzere üç ticari robotu fazlasıyla dikkat çekiciydi. Şimdi hemen detayları paylaşalım

LG’nin robotları görücüye çıktı
LG Porter Robot, özellikle otel kullanımı için hazırlanan bir robot. Otele girişinizden çıkışınıza kadar olan süreçte, özellikle otel elemanlarından yardım isteyebileceğiniz pek çok durumda devreye giriyor. Valizlerinizi taşıyabiliyor, giriş ve çıkış saatleriniz hakkında bilgiler sunabiliyor ve rehberlik yapabiliyor.

Shopping Cart robot ise, market alışverişleriniz için hazırlanan bir robot. Bu robotu bir market sepeti olarak da kullanabilir, bir ödeme kasası olarak da kullanabilirsiniz. Bir ürün gördüğünüz, ama fiyat etiketi yazmıyor mu? Fiyat sorabilir ya da istediğiniz ürünün markette olup olmadığını da yine bu robot aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Son olarak Serving Robot da bir servis robotu. Garson robot da diyebiliriz. Size yiyecek ve içecek servisi yapabilir, yeni siparişlerinizi alabilir. Servisini tamamladıktan sonra da otomatik olarak geldiği yere geri dönebiliyor.


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