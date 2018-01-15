Macron'un yazdığı erotik roman ortaya çıktı!

KOMŞUSU DAKTİLOYA ÇEKMİŞ

'BİRAZ AÇIK SAÇIKTI'



DAKTİLOCU SAKLAMAMIŞ, PEKİ YA MACRON?

EDEBİYATÇI KABİNE

Nazlı Erdol

'da en genç yaşta cumhurbaşkanı seçilmiş lider olan'un şimdi eşi olan kendisinden 24 yaş büyük öğretmenine ergen yaşta aşık olduğunda en az 300 sayfalık müstehcen bir roman kaleme aldığı ileri sürüldü. İddia, Fransız first ladyhakkında yazılan 'isimli yeni bir biyografide yer aldı.Gazetecitarafından kaleme alınan ve 17 Ocak'ta yayımlanacak olan biyografiden bazı alıntılardergisinde yayımlandı. Buna göre kısa süre önce 40 yaşına basan cumhurbaşkanının yetiştiği kasabadaki bir komşusu, Macron'un 1993 yılında henüz 16 yaşındayken yazdığı 300 sayfalık bir romanı daktiloya çektiğini belirtti.Komşu ''Cüretkar bir romandı, biraz açık saçıktı. Elbette gerçek hayattaki isimler kullanılmamıştı, ama bence o zamanlar hissettiklerini dile getirme ihtiyacı içindeydi'' dedi.Daktilocu komşunun romanının bir kopyasını saklamadığını söylemesi, muhtemelen Fransa Cumhurbaşkanı'nı yüzünü kızartacak bir gençlik ateşinin ortaya çıkmasından kurtardı. Romanın kopyasını yok etmemiş olma ama içeriğini de sonsuza dek saklama ihtimali bulunan Macron'un ofisi bu açıklamalarla ilgili yorum yapmayı reddetti.Gençliğine en az iki roman yazdığı ancak bunları yayımlamadığı bilinen Macron, seçim kampanyası sırasında siyasi programını tanıttığı 'Devrim' adında bir kitap yayımlamıştı. Kabinesindevein ise yayımlanmış romanları var.