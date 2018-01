Memur ve emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 5.69'LUK ZAM ALACAK

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EMEKLİYE İKİNCİ ZAM TEMMUZDA

Yaşar Can

2018 memur zammı geçtiğimiz Ağustos ayında büyük ölçüde belli olmuştu. Son olarak açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte de artan memur zammı netleşirken; emekli zammı da belirlendi. Peki, binlerce çalışan ve emeklinin merakla beklediği zamlı maaşları ne zaman yatacak? 2018 Ocak ilk zamlı maaş ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte, 241 liraya kadar ulaşan emekli zammı ile enflasyon farkı da eklenince artış gösteren memur zamlı maaşlarının hesaplara yatırılacağı o tarih...Yüzde 5.69'luk artış, yılın ilk zammını ceplerine koymaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 241 liraya varan zam getirdi. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 5.69 zamla 4 bin 481 liraya çıktı. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; en düşük maaş ise SSK emeklilerinde bin 485 liradan bin 570 liraya, esnaf Bağ-Kur emeklilerinde bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi.2018 Ocak zamlı emekli maaşları 16 Ocak 2018 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. Memurlar ise bu ayın 15'inden itibaren maaşlarını alabilecekler.İşte, tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklisi maaş ödeme tarihleri;Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17 sinde,Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18 inde,Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20 sinde,Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın'23’ünde,Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara ise her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenir.Bağ-Kur emeklisi maaş ödenme tarihi ise;Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR’lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) açıklamasına göre de 2000'den önce emekli olan SSK'lıların taban aylıkları ek ödeme dahil 935 lira 60 kuruşa çıkarken, en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 988 lira 91 kuruş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın ikinci zammını da Temmuz'da alacak.Bu zammın oranını da enflasyon belirleyecek. 2018'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emeklilerin zam oranı olacak. Bu veri, 3 Temmuz'da belli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda zammın ipuçları yer alıyor. Programda, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği ifade ediliyor.