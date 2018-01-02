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Mercedes'in A-serisi yola çıkmaya hazır!

2018 Mercedes-Benz A-serisi, beş benzinli, dört dizel model ile gelecek. Ayrıca bunlara ek olarak Mercedes-AMG A35 ve A45 gibi performans modelleri de mevcut

Mercedes'in A-serisi yola çıkmaya hazır!
Mercedes-Benz araç geliştirme mühendislerinden Jochen Eck yaptığı açıklamada “Mercedes-Benz A-serisi Mart 2018’de Cenevre Motor Fuarı’nda yapılacak lansman sonrası yollarda olacak.” dedi. Sınıfının lider teknolojileri ile sunulacak olan A-serisi lüks bir kokpit tasarımına sahip. Direksiyon, süspansiyon ve şaside yapılan bir takım iyileştirmeler ile sürüş deneyimini arttırmak hedefleniyor.

Son olarak İsveç’in kuzeyindeki Arvidsjaur bölgesinde zorlu kış şartlarında teste giren yeni A-serisi, Mercedes-Benz kullanıcılarının beklentilerini her zamankinden daha iyi karşılayacağını kanıtladı. Yeniden geliştirilen A-serisinin dingil mesafesinde 30 mm artış var. Modelin standart amortisörleri bile karlı ve zorlu bir yolda mevcut modelden daha yumuşak ve kontrollü seyir sağlıyor. Bunların yanı sıra kokpit içindeki gürültü ve titreşim seviyeleri iyileştirildi.

Yeni A-serisi’nin giriş seviyesi olan A160d, 1.5 litrelik dizel motor ile gelecek. Tüm modellerde 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman kullanılıyor. 2018 Mercedes-Benz A-serisi’nin, Exit Assist olarak bilinen aktif kör nokta yardım sistemi, 360 derece park kamerası ve geliştirilmiş park sensörleri markanın en üst segmentlerinde bulunan bir dizi sürüş teknolojisini aratmıyor.

Önümüzdeki Nisan itibariyle kullanıcılar bunu bizzat kendileri tecrübe edebilecekler. Ancak şu an için yeni A-serisi mevcut modelin başarısını daha ileri götürecek diyebiliriz.
 

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