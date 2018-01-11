Seda Sayan Gülben Ergen'i ağırladı, Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ı kaybetti

'A BE GERİZEKALI'

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a sert sözler

Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyanın diline düştü

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla

Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Elif Bayram

'Ablam' dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Seren Serengil'in ardından Seda Sayan'a bir tepki degeldi. Yeşim Salkım Seda Sayan'a: Madem televizyoncusun beni de çıkar o programa benim reytingim ondan daha yüksek dedi. Sonra Seda Sayan, Yeşim Salkım ile arasındaki gerilimi yargıya taşıdı ve hakkında 'konuşma yasağı' çıkardı. Bu yasağı sosyal medya hesabında paylaşanev adresini ve TC kimlik numarasını sansürlemedi.Yeşim Salkım, bunun üzerine Instagram hesabındansert sözler söyleyen bir video yayınladı. Yeşim Salkım, videoda şu sözleri sarf etti; "TC numaramı, ev adresimi her şeyimi açık açık profilinde paylaşıyor. A be geri zekalı! Ulan Seda Sayan var ya, kızım git bak bütün dünya mahkemelerine git!"gerginliği burada bitecek gibi durmuyor. İpler gün geçtikçe daha da çok geriliyor. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'da bu konuya köşesinde şu sözlerle yer verdi:Show TV’de pazartesi başladığı magazin ve eğlence programının ilk canlı yayınına, “Dostum” dediği Gülben Ergen’i konuk edince olanlara bakın… Seda Sayan, Gülben Ergen’i memnun ederken, iki ünlüyle birden düşman oldu.Gülben Ergen’i aklamak için bu hamleyi yaptığını düşünenlerden Seren Serengil, Seda Sayan’ı takipten çıkardı. Seda Sayan’a, Ergen yüzünden bir ağır tepki degeldi. Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Sayan için şunları söyledi: “Sen Kadırgalıysan, ben de Arnavut kızıyım. Gönderirim seni de geldiğin yere…Yıllardır meydanı boş bulmuşsun eli belinde ‘Bacım, macım’ bana sökmez. Lümpenlik yapmayacaksın bana.” Görünen o ki, şov dünyasında değişen bir şey yok, ne düşmanlıklar, küslükler ne de dostluklar uzun sürüyor."