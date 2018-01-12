

İŞTE YAPILAN YENİLİKLER

Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına izin çıktı

Suudi Arabistan'da ilkler devam ediyor: Kadınlar için sürücü okulu

Suudi Arabistan’da kadınlar için devrim gibi karar

Suudi Arabistan’da gösterilecek ilk film belli oldu!

Suudi Arabistan'da tarihi anlar

Haber Merkezi

Suudi Arabistan, kadınlara yönelik yenilikler devam ediyor. Cuma günü kadınların futbol maçına gitmesiyle birlikte halk her geçen gün değişime giderek ayak uyduruyor.Suudi Arabistan, kadınlara yönelik baskının sembolü haline gelen politikasında değişikliğe giderek, kadınların otomobil kullanmasına izin verildi.Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yer alan Prenses Nura Bint Abdurrahman Üniversitesi, kadınlara yönelik otomobil kullanma yasağının kaldırılması sonrası üniversite bünyesinde kadınlar için bir sürücü okulu açılacağını açıkladı.Suudi Arabistan’da kadınlara yeni bir hak daha tanındı. Artık 25 yaş ve üzeri kadınlar yanlarında ailenin erkek üyelerinden biri olmadan tek başına seyahat edebilecek.Suudi Arabistan'da sinema yasağının Mart'ta kaldırılacağının açıklanmasının ardından gösterilecek ilk film de belli oldu. Suudiler, sinemalarının açılışını Kral Faysal'ın 14 yaşındayken yaptığı İngiltere ziyaretini konu alan Born a King filmiyle yapacakBu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm ayrıldı.