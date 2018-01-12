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Suudi Arabistan'da ilkler

Dünyada şeriat yasalarının en sıkı uygulandığı ülkelerin başında gelen Suudi Arabistan, veliaht Prens Muhammed’in aldığı kararlar ile büyük bir değişim yaşıyor. İşte Suudi Arabistan'da özellikle kadınlara yönelik yapılan yenilikler

Suudi Arabistan'da ilkler
Suudi Arabistan, kadınlara yönelik yenilikler devam ediyor.  Cuma günü  kadınların futbol maçına gitmesiyle birlikte halk her geçen gün değişime giderek ayak uyduruyor.


İŞTE YAPILAN YENİLİKLER           


Suudi Arabistan, kadınlara yönelik baskının sembolü haline gelen politikasında değişikliğe giderek, kadınların otomobil kullanmasına izin verildi.

Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına izin çıktıSuudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına izin çıktı

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yer alan Prenses Nura Bint Abdurrahman Üniversitesi, kadınlara yönelik otomobil kullanma yasağının kaldırılması sonrası üniversite bünyesinde kadınlar için bir sürücü okulu açılacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da ilkler devam ediyor: Kadınlar için sürücü okuluSuudi Arabistan'da ilkler devam ediyor: Kadınlar için sürücü okulu

Suudi Arabistan’da kadınlara yeni bir hak daha tanındı. Artık 25 yaş ve üzeri kadınlar yanlarında ailenin erkek üyelerinden biri olmadan tek başına seyahat edebilecek.

Suudi Arabistan’da kadınlar için devrim gibi kararSuudi Arabistan’da kadınlar için devrim gibi karar
 
Suudi Arabistan'da sinema yasağının Mart'ta kaldırılacağının açıklanmasının ardından gösterilecek ilk film de belli oldu. Suudiler, sinemalarının açılışını Kral Faysal'ın 14 yaşındayken yaptığı İngiltere ziyaretini konu alan Born a King filmiyle yapacak
 
Suudi Arabistan’da gösterilecek ilk film belli oldu!Suudi Arabistan’da gösterilecek ilk film belli oldu! 


Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm ayrıldı.

Suudi Arabistan'da tarihi anlarSuudi Arabistan'da tarihi anlar
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