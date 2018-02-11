TOKİ’den İstanbul’a 4 bin sosyal konut



16 MİLYAR LİRA BÜTÇE

YENİ PARKLAR GELİYOR

GÜNGÖREN'DE DEV DÖNÜŞÜM



'FAİZDE BİR SORUN VAR'

Adem Özdoğan

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul'da sosyal konut yapmaktan vazgeçmediklerini belirterek, kentte bu yıl içinde 3 bin 500-4 bin konut arz edeceklerini açıkladı. TOKİ'nin asıl hedefinin sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşa, imkan çerçevesinde sosyal konut yapmak olduğunu ifade eden Turan, Silivri'de inşa edilecek olan bin 400'e yakın konut için Mart ayı ortalarında ihale yapacaklarını açıkladı. Silivri konutlarına bu yıl içerisinde başlayacaklarını ve kuralarını çekeceklerini kaydeden Turan, evlerin gelecek yıl içinde teslim edileceğini söyledi.Kayabaşı ve Hoşdere arasında da 1000'e yakın konuta bu yıl içerisinde başlayacaklarını ifade eden Turan "Yine 1000'e yakın üretim aşamasında olup satacağımız konut var. Yine Tuzla bölgesinde planlamasını yaptığımız bir alanda sosyal konut anlamında orta ve dar gelir grubuna yapacağımız konutlar var" dedi. TOKİ'nin 2018 için asgari 60-70 bin konut hedefi koyduğunu dile getiren Başkan Turan, şunları söyledi: "TOKİ'nin son 13 yılda yıllık ortalama 43 bin konut üretti. 2016'da 65 bin, 2017'de 60 bin sosyal konut inşa ettik. 2016 bütçe gerçekleşme rakamımız 10,5 milyar lira, 2017 bütçe gerçekleşme rakamımız 15,5 milyar lira mertebesinde. Yaklaşık yüzde 40 büyüme sağladık. 2018 hedefimiz de 16 milyar lira bütçeyle çıkmak."Büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiklerini kaydeden Ergün Turan, "Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. Şu an önümüzde 4 büyük proje var" açıklamasında bulundu. İstanbul Kayabaşı'nda, tamamlandığında toplam 2 milyon metrekare olacak bir park yaptıklarını anlatan Turan, Pendik'te de 300 bin metrekare, denize bakan bir koru alanı inşa ettikerini belirtti.Ergün Turan, İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan'da 5 bin konutu kapsayacak, vatandaşların tamamını yerinde yaşatacak ve ülkedeki en büyük kentsel dönüşümlerinden biri olacak bir projenin hazırlığını yaptıklarını açıkladı. İlçede 1 kilometrekarede 45 bin kişinin yaşadığını belirten Turan, "Bu şehirler dönüştüğünde doğal olarak nüfusun dışarı çıkması gerekir" dedi.ErgünTuran, konut kredi faiz oranlarının mutlaka yüzde 1'in altına inmesi gerektiğini söyledi. Bunun için öncelikle Türkiye'nin toplam tasarrufunun yeterli olması gerektiğine dikkat çeken Turan "Ancak herkesin zorlandığı bir yerde bankalar karlarını artırıyorsa ortada bir sorun var demektir. Bankalar bu rakamları bir kez daha gözden geçirmeli" diye konuştu..