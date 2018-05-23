Sahura kalkmadan oruç tutmayın!

Birçok kişi sahura kalkmamak için akşam yatmadan önce yemek yer ve sahurda sadece su içerek tekrar uyur. Bu da ortalama 18 saat gibi uzun bir süre aç kalınmasına ve metabolizma hızının yavaşlamasına sebep olur. Çok uzun açlıklarda kan şekeri düşer, boş midede asit salgısı artar, tansiyon düşer, halsizlik ve baş ağrıları görülür. Bu yüzden bütün geceyi ve ertesi günü aç geçirmemek için mutlaka sahura kalkılmalıdır. Fakat sahurda yemek yenilip yatılacağından dolayı sindirim ve metabolizma yavaştır. Buna bağlı olarak sahurda tüketilen besinlerin miktarı ve çeşidi çok önemlidir.





SAHURDA YAĞLI YEMEK HASTALIK NEDENİ

Sahurda ağır ve yağlı besinler tüketildiğinde metabolizma hızı yavaş olduğundan besinlerin yağ olarak depolanması daha fazla olacaktır. Ayrıca bu tür yağlı ve ağır besinler tüketilip yatıldığında ciddi reflü ve mide rahatsızlıkları görülebilmektedir. Bu öğünde tatlı besinlerin fazla, protein içeren besinlerin az tüketilmesi ertesi gün kan şekerinin daha çabuk düşmesine ve daha çok acıkmaya sebep olacaktır.

SU TÜKETİMİ İFTAR VE SAHURDA DENGELENMELİ

Sahura kalkıldığında çok su içmek idrar miktarını arttıracağı için şişkinlik ve uykunun kaçmasına neden olur. Bu yüzden günlük 10-12 su bardağı içilmesi gereken suyu iftar ve sahur arasında dengeli bir şeklide dağıtmalıdır. Süt, peynir, zeytin, kepekli ekmek, çorba, domates, salatalık, biber, reçel gibi kahvaltılık besinler bu öğün için uygun seçeneklerdir. Fazla tuz içeren şarküteri ürünlerinden kaçınmak gerekir. Nedeni hem susuzluk hissini artırması hem de yağ oranının yüksek olmasıdır.

SAHUR İÇİN ÖRNEK BİR MENÜ

1 yumurtadan yapılmış bol domates, biberli menemen

2-3 dilim kepek ekmeği

5 adet zeytin

1 su bardağı ayran

1 porsiyon mevsim meyvesi veya 1 kase komposto



