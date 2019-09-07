0 yerçekimi kanser hücrelerini öldürüyor!

Yerçekimsiz ortamda kalan kanser hücrelerinin öldüğü anlaşıldı! Uzayda sadece 1 gün kalan kanserli hücrelerin %80'inden fazlası öldü. Alman araştırmacıların bir süre önce başlattığı araştırmanın sonucu da böylelikle onaylanmış oldu.

Yeni araştırmayı yürüten Avustralyalı bilim insanları bu sonuçlardan sonra dünyada incelenen kanserli hücreleri uzaya göndermeyi planlıyor. Anlaşılan, yerçekiminin kanser hücreleri üzerinde önemli bir etkisi var.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından biri olan Joshua Chou, bir biyomedikal mühendis. Araştırmasına uzayda yaşanan kemik kaybını incelemek için başlayan bilim insanı etrafında artan kanser vakalarından da etkilenip kanser hücreleriyle çalışmaya başlamış.

Kanser için kesin ve tek bir çözüm bulmanın zor olduğunu, herkesin kanser türünün kendine özel olduğunu ve kanser hücrelerinin farklı bünyelere farklı şekilde saldırdığını söyleyen Chou'ya göre yerçekimsizlik araştırması bu konuda çığır açabilir.

Bedenin dört farklı bölgesinden dört farklı kanser tipinin hicrelerini alıp mikro-yerçekimli ortama koyduklarını ve hücrelerin 24 saat içinde %80 ila 90 oranında öldüklerini söyleyen Chou 2020'de kanserli hücre örneklerini Uluslar Arası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi planlıyor...