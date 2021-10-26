Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 02 plaka nerenin plaka kodu? 02 plaka hangi şehir? 02 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

02 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

En merak edilen plakalar içerisinde 02 gelmektedir. Bu plaka kodu Adıyaman'a aittir. Bilindiği üzere 01 plaka Adana şehrine ait iken, alfabe açısından ele alındığında sıradaki şehir ise Adıyaman olarak ön plana çıkıyor. Yani herhangi bir amaç altında Adıyaman üzerinden yapılacak işlemler konusunda, şehir il plaka kodu olarak 02 kullanılmaktadır.

Araç plakası ile beraber aynı zamanda daha birçok farklı amaç üzerinden 02 numarası değerlendirilebilir. Sadece şehir merkez olarak değil aynı zamanda ilçe bazında da bu plaka kullanılabilmektedir. Bununla beraber plakaya bağlı olarak aynı zamanda posta kodu yer alır. Böylece şehir üzerinde herhangi bir düzen bozukluğu olmadan, işlemler daha güvenli ve sorunsuz bir biçimde tamamlanabilir.



