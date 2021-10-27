Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 06 plaka nerenin plaka kodu? 06 plaka hangi şehir? 06 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

06 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

06 plakası Ankara'ya aittir. Türkiye'nin başkenti olan ve en önemli şehirleri arasında yer alan Ankara, 06 plakası üzerinden ele alınır. Bu doğrultuda gerekli işlemleri gerçekleştirebilmek adına 06 rakamını Ankara plakası olarak değerlendirmek mümkün. Özellikle Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan beri kalbi olarak da bilinen Ankara, devlet kurumları açısından merkezi teşkilat olarak öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı pek çok kişi Ankara'ya ait olan plakayı öğrenmeye çalışmaktadır.

Ankara'nın bütün farklı ilçeleri açısından 06 plakası kullanılabilir. Amaca bağlı olarak değişik yerlerde Ankara için plaka değerlendirilirken 06 ön plana çıkar. Özellikle makam araçlarında çok sık karşılaşılan 06 plakası, Ankara'nın bütün değişik ilçeleri konusunda yasal olarak öne çıkıyor. Gerekli koşullarda ve durumlarda değişik noktalar için bu plaka kodunu değerlendirebilirsiniz.



