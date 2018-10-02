1 – 7 Ekim 2018 haftalık burç yorumları

Venüs Akrep Burcunda Geriliyor!

Evet genelde Merkür gezegeninin geri hareketini duyuyoruz, ama tabi başka gezegenler de retro yapıyor, bunlardan bir tanesi de VENÜS.

Venüs Akrep Burcunda zararlı, duyguları yoğunlaştırıp, kıskançlıklar veya yanlış yönelimlere sebebiyet verebiliyor.

Eşi aldatmak veya kalbin başkasına kayması gibi konularda gözlemleniyor, bu süreçlerde dikkatli olmak ve var olanı dengelemeyi öğrenmekte fayda var. Olan şeyin kıymetini bilmek ve eksik yönlerini geliştirmek bizler için büyük fırsat olacak.

Geliştiremezsek ilişkiler zarar görebilir veya bitebilir, ilişkilerde tıkanabiliriz.

Kıskançlık ve şüpheci yaklaşımlar partner tarafından sıkıntılı ile karşılanabilir.

Venüs Geri hareketinde yeni bir şeye başlamakta sıkıntılı olabilir. Tadilatlarla ilgili konular, yenilenmeler, estetik konulara dikkat çeker. Geri hareketteyken bu konular ekstra dikkat ve odaklanma ister.

Kaçırmış olduğunuz ev uygun fiyatlara tekrar karşınıza çıkarsa alabilirsiniz ama bu dönem içerisinde fiyatı uygun bir yer size gelirse mutlaka araştırın, ipotek mi var arkasında borç mu var ruhsatı var mı yok mu?

Aynısı Estetik konular ve evlilikler içinde geçerli, gittiğiniz doktorun bu konuda bir eğitimi var mı deneyimi nasıl? Kullandığı ürün düzgün mü gibi sorular sormalısınız.

Yatırımlarla ilgili büyük kararların alınmaması gereken bu dönemde sakince ve tutarlı hareket etmekte fayda olacaktır.

1 EKİM PAZARTESİ

Koç: Bugün sevgili koçlar çok çekicisiniz. Etrafınızdakilerin gözünü kamaştırıyorsunuz. Sizdeki bu değişiklik birlikte olduğunuz kişiyi çok etkiliyor. Bugünlerde beklediğiniz teklifi yapabilir vede karşı taraftan alabilirsiniz.

Boğa: Bugün sevgili boğalar İşlerinizi fazla sorun etmeyin çünkü arkadaşlarınız size anlayışlı davranacak ve yardımcı olacak. Onların kıymetini bilin. Siz de onlara jest yapın. Bir yakınınızın hastalığını dert etmeyin çünkü çok kısa sürede iyileşip tekrar sağlıklı günlere dönecek.

İkizler: Bugün sevgili ikizler kısa bir yol yapacaksınız. Yaşamınızda yenilikler görülmekte. Bunların bir bölümünü siz yapacaksınız. Önemli bir bölümü de tesadüfler sonucu gerçekleşecek. Para durumunuz iyi.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler bir kısmeti bölüşebilirsiniz. Mutlu bir beraberliğiniz varsa ondan uzak kalmamalısınız. Fakat kalbiniz boşsa zevkli ve anlamlı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Baş başa kalacağınız yerlere gitmelisiniz. Bu da sağlığınıza iyi gelecek.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar çok neşelisiniz. Biranda birçok yerde olmak isteyeceksiniz. Eğlence, hareket, yenilik nerdeyse sizi de orada görmek mümkün. Fakat istikrarsız oluşunuz ve sık sık değiştirdiğiniz fikirler yüzünden iş hayatınızda zorluklar yaşıyorsunuz. Karşınızdakilerin bu çift karakterinizi kabullenmesi biraz zor.

Başak: Bugün sevgili başaklar özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüz yüzünden duygusal bağlamda ne yazık ki başarı tutturamıyorsunuz. Sevdiğinizin sizinle anlaşması bu yüzden zorlaşıyor. Gittikçe açılan iştahınız yüzünden fazla kilolarla uğraşmanız gerekebilir.

Terazi: Bugün sevgili teraziler her şey hemen olsun diyenlerdensiniz, ama herkes o kadar hızlı olmayabilir. Değişken ruh haliniz çevrenizdekileri şaşkına çeviriyor. Bugün onayladığınız şeyi ertesi gün ilk kez duyuyormuş gibi davranmanızı çevrenizdekiler kolay kolay kabullenemiyor olabilirisiniz.

Akrep: Bugün sevgili akrepler yeni arayışlar içindesiniz ama dikkat benden söylemesi. Bu arada eskileri kaybetmeyin. Bu günlerde cazibelisiniz ve etrafınızda bir yığın insan var. Ama hepsine güvenmeyin. Baş ağrıları ve mide kramplarına karşı yoga gibi hem bedeni hem zihni gevşeten çalışmalar yapın.

Yay: bugün sevgili yaylar çevrenizdekiler size güvenmiyorlar. Bunun nedeni sizin tutarsız davranışlarınız. Oysa onlar sizin dostunuz. Hep sizin iyiliğinizi düşünüyorlar. Dostlarınızın kıymetini bilin. Onlara karşı daha dikkatli olun. İş hayatınızda küçük çekişmeler yaşıyor olabilirsiniz benden söylemesi.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar oldukça agresif davranıyor olabilirsiniz bu davranışlar size bir şey kazandırmaz. Aksine sizden çok şey alıp götürür. Siz zaten çok çalışkan bir insansınız. Çalışarak her şeyi kolayca elde etmeniz mümkün. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Size umut bağlayanları hayal kırıklığına uğratmayın. Şu günlerde kalbinizi fazla zorluyorsunuz. Dikkat edin.

Kova: Bugün sevgili kovalar mantığın ve iş hayatının öne geçtiği bir gün. İşlere dalıp sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İlgisizliğinizden yakınacak birileri çıkabilir. Bu sizin canınızı sıkabilir. Kaba ve umursamaz davranışlarla sevdiklerinizi üzüyorsunuz. Onlar buna layık değiller daha özenli olmanızı tavsiye ederim.

Balık: Bugün sevgili balıklar uzaktan gelecek bir kişi bir anda hayatınızın akışını değiştirecek. Sizi oldukça etkileyecek bu kişi gelecekle ilgili planlarınıza yardımcı olacak. Sizin gibi canlı bir kişiliği kimse üzmeyi başaramıyor. Sağlığınız yerinde gibi sanki bu aralar.

2 EKİM SALI

Koç: Bugün sevgili koçlar çalışıyorsanız iş hayatınızda bir yıldız gibi parlayacaksınız. Yaptığınız anlaşmalar, imzaladığınız sözleşmeler vs. hepsinden karlı çıkacaksınız. Duygusal hayatınız için söylenebilecek bir değişiklik yok. Temkinli olmalısınız derim ben.

Boğa: Bugün sevgili boğalar yalnızsanız şu günlerde gideceğiniz bir partide şık ve bakımlı görünümünüzle tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz, fakat siz çok ince eleyip sık dokuyan bir tipsiniz. Yine çevrenizdekilerde bin türlü kusur bulacaksınız. Şikayet etmeden önce biraz bekleyin. Belki hiç de öyle değillerdir. Çünkü biraz abartıyorsunuz derim ben.

İkizler: Bugün sevgili ikizler arkadaşlarınızla tartışmaktan uzak durun. Zira bunun sonuçları size pahalıya patlayabilir. Düşüncelerinizi netleştirin ve ne istediğinizi iyi saptayın. Stratejinizi de ona göre yönlendirin. Siz kararlı olursanız, karşınızdakiler de sizi daha iyi anlarlar diye düşünüyorum.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler aileniz ve yakın dostlarınızla çıkacağınız seyahat stresinizi atmanızı sağlayacak. Duyacağınız bazı haberlere şaşıracaksınız. Yalnız siz anlatılanları dinlemeli ve düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar radikal kararlar alabilirsiniz. Bunun için gereken güç şu sıralar sizde mevcut. Zira şu sıralar işlerinize çok önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını mutlaka alacaksınız. Bu yoğun dönemde sağlığınız yerinde olduğu için şanslısınız. Bu şansınızı iyi değerlendirin benden söylemesi.

Başak: Bugün sevgili başaklar çok neşelisiniz. Biranda birçok yerde olmak isteyeceksiniz. Eğlencenin ve hareketin olduğu her yerde sizi de görmek mümkün. Fakat iş hayatınızda bir takım sorunlar meydana gelebilir benden söylemesi.

Terazi: Bugün sevgili teraziler oldukça stresli günlerdesiniz bunun da tek nedeni sizsiniz. Sık sık değiştirdiğiniz fikirler ve tutarsızlığınız buna sebep. Özgürlüğünüzden vazgeçemediğiniz için aşk hayatında istediğiniz mutluluğu bir türlü yakalayamıyorsunuz. Seçim sizin. Aşk mı özgürlük mü? Sağlık konusunda biraz ihtiyatlı davranın. Sağlık ihmale gelmez benden söylemesi.

Akrep: Bugün sevgili akrepler Yoğun bir iş temposuna gireceksiniz. Emeğinizin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlayacaksınız. Ekip çalışmaları gündemde. Zamanınızın çoğunu işinize ayıracaksınız. Bu da size maddi ve manevi açıdan başarı getirecektir elbette ki bu ara maddi problemler çözümleniyor gibi görünmekte.

Yay: Bugün sevgili yaylar uzun zamandır almayı planladığınız bir eşyayı alma şansı doğacak sizlere. Sevdiğiniz kişi bu yoğun dönemde sizi destekleyecek. Bu arada istemeden de dostlarınızı ihmal edebilirsiniz. Bu da biraz canınızı sıkabilir benden söylemesi.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar yeni girişimlerde bulunabilir hatta atılımlar yapabilirsiniz. Birkaç işi bir arada götürmek durumunda da kalabilirsiniz. Yeni bir anlaşma sayesinde bol paranız olabilir söylemedi demeyin.

Kova: Bugün sevgili kovalar uzak bir yerden gelen biriyle tanışacaksınız. Bu insan bir yabancı olabilir. Onunla aranızda bir yakınlaşma olacak. Ama seviyor ve seviliyorsanız bu ilişkiyi sınırlandırmalısınız. Bu insanla iş ilişkisine de girebilirsiniz. Bunda da olumlu sonuç alma ihtimaliniz var. Sinirlerinizi fazla yıpratmayın derim ben.

Balık: Bugün sevgili balıklar sizin sorununuz iyi niyetinizin anlaşılmaması. Sevdiğinize bile bunu yeterince hissettiremiyorsunuz. Depresif bir halde olmaktan yorulmadınız mı? Sürekli depresif olmak, başka hastalıklara karşı vücudunuzun direncini kırabilir benden söylemesi.

3 EKİM ÇARŞAMBA

Koç: Bugün sevgili koçlar kararlı bir tutum içinde bulunacak, düşüncelerinizi uygulamayı başaracaksınız. Ufak tefek sorunlar çıksa bile, bunların üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Yakınlarınıza karşı öfkeli tavırlar sergilememeye dikkat edin. Bu şekilde sorunlarınıza karşı çözümcü bir yaklaşım sergilemeniz mümkün olabilir derim ben.

Boğa: Bugün sevgili boğalar paranızın kıymetini bilmenizle ilgili uyarıları dikkate almalısınız. Kendinizi yoğun baskı altında hissetmeniz özellikle mide rahatsızlıkları ve başağrısı gibi problemler yaratabilir benden söylemesi.

İkizler: Bugün sevgili ikizler aşk konularında şanslı birisiniz. İlgisini çok çektiğiniz birine, sizi tanıması ve iç dünyanızı keşfetmesi için olanak tanıyın. İşinizle ilgili beklediğiniz bir haber bugün, yarın size ulaşabilir. Para biriktirme isteğiniz giderek ağır basmaya başladı, ileriye dönük planlar yapmak için karşınıza fırsatlar çıkacak gibi duruyor.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler midenizin sağlıklı olmasına güvenerek, her türlü abur cuburu yiyorsunuz. Ama bir gün çok pişman olabilirsiniz. Bunlar daha sonra size kilo ve mide ağrısı olarak geri dönebilir söylemedi demeyin sonra.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar rahat etmek, bir şey kaybetmemek istiyorsanız etliye sütlüye pek karışmayın, iyi de söyleseniz ters anlaşılabilir bazen kendinizi iyi ifade ettiğinizden emin olmalısınız bugünlerde benden söylemesi.

Başak: Bugün sevgili başaklar iş yerinde biraz dalgın ve dağınık olabilir, önemli ayrıntıları gözden kaçırabilirsiniz. Fakat endişelenmeyin, kuruntular yüzünden kendinizi huzursuz etmekten kaçının. Kazandığınızdan fazla harcama eğiliminiz sizi sıkıntıya sokuyor. Yapacağınız sporlar ve aktiviteler sizi daha da canlı ve hayata bağlı biri haline getirecek.

Terazi: Bugün sevgili teraziler başınızda kavak yelleri esecek, büyük bir iyimserlik içinde olacaksınız. Kendinizi çok mutlu göreceksiniz. Yıldızların üzerinde çok olumlu tesiri size bu imkânı verecek. Mesleğinizde hırslı biri olarak tanınıyorsunuz. Hedeflerinizin büyük olması biraz hırslı görünmenize neden olabiliyor.

Akrep: Bugün sevgili akrepler biraz daha alçakgönüllü yaklaşımlar, birtakım hayal kırıklıklarının önüne geçebilir. Kenara para ayıracak durumunuz yok. Bu duruma bir çare bulun! Küçükte olsa rahatsızlığınızı görmezlikten gelmeyin derim ben.

Yay: Bugün sevgili yaylar özel hayatınızdaki sorunların çalışmalarınızı olumsuz etkilememesi için duygusal ilişkinizi dengelemeye çalışın. İşteki başarısızlıklarınızdan ders çıkarmayı biliyorsunuz. Ama bu hataların altında ezilmeyin, herkes yapabilir. Olayları akışına bırakmak ve fazla zorlamamak en iyisi benden söylemesi.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar çok gereksiz kişisel harcamalarınız yüzünden nakit sıkıntısı çekiyorsunuz . Hava şartlarından etkilenerek böbrekleriniz veya sindirim sisteminizle ilgili hafif rahatsızlıklar hissetmemek için tedbirli olun pişmanlık yaşamazsınız sonra.

Kova: Bugün sevgili kovalar özel hayatınızla ilgili kuşkularınız var. Ama ilişkinizi bir hata olarak ele almanız için henüz çok erken. İlişkiniz adına yapabileceğiniz çok şey var. Çıkış yolu aradığınız bir iş probleminiz var. Problemin içinde tek başınıza biraz çaresiz görünüyorsunuz. Bunu beraber çalıştığınız kişilerle paylaşmanız gerekecek gibi görünüyor.

Balık: Bugün sevgili balıklar elinizin altındaki fırsatı iyi değerlendirirseniz yeni imkânların peşinde koşmakla kendinizi harap etmezsiniz. Küçük bir para desteğine ihtiyacınız var. Küçük sağlık şikayetlerinizin nedenlerini öğrenin derim ben.

4 EKİM PERŞEMBE

Koç: Bugün sevgili koçlar sevgilinizin size olan duygularını çok iyi değerlendirmenize karşın, aslı olmayan korkularınız var. Yüreğinizi rahatlatabildiğinizde eski çekiciliğinize kavuşacaksınız. İşinizle ilgili gelişmeler sizi memnun edecek gibi görünmekte.

Boğa: Bugün sevgili boğalar daha önce farkına varmadığınız bazı durumların farkına varabilir, isteklerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz. Ancak, sakin ve telaşsız bir tavır içinde olayları izleyip, gelişmeleri beklemeyi tercih edin. Bugün kazanç konularında yanlışlıklar yapabilirsiniz dikkatlı olmanızı tavsiye ederim.

İkizler: Bugün sevgili ikizler aşk işleri yolunda gidiyor, onun varlığı içinize huzur dolduruyor. Ama kızdığınız ve tartıştığınız huyları da yok değil. Endişelenmeyin, her beraberlikte olur bu. Kendi doğrularınızı ona da empoze etmeyin. İş ve özel yaşantınızda sorumluluk almaktan hiç çekinmiyorsunuz gibi duruyor.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler kendinize dikkat edin! Yakın bir gelecekte para endişeniz kalmayacak. Sağlığınız konusunda vurdumduymaz davranışlarınız, hastalığa yakalanmanıza sebep olabilir benden söylemesi vitamin alın bol bol.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar beraber olduğunuz kişiyle ilgili öğreneceğiniz bazı sırlar nedeniyle, karamsarlığa kapılabilirsiniz. İşin aslını öğrenmeden, olumsuz bir tepki vermekten kaçının. Her şeyden çabuk sıkılma huyunuz yüzünden, elinizdeki işi de kaybetmek üzeresiniz benden söylemesi.

Başak: Bugün sevgili başaklar iş dünyanızda fırsat kapınızda, gerçekleşmesi için sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Para durumunuz her zamanki gibi, ama siz yine de boş yere endişeleniyorsunuz. Sağlığınızla ilgili kaygılarınız yerinde olabilir bugünlerde.

Terazi: Bugün sevgili teraziler ilişkinizden soğudunuz fakat onu kırmaktan çekindiğiniz için durumu idare etmeye çalışıyorsunuz. Partneriniz sizdeki değişikliğin farkında, bugün sizinle açık açık konuşmak isteyebilir. İşinizi seviyor ve çalışmaktan kaçınmıyorsunuz. İyi niyetli olmayan birisiyle ortak bir proje içinde olmanız mümkün. Bu konuda size yapılan uyarılara kulak verin derim ben.

Akrep: Bugün sevgili akrepler paraya çok sıkışacak olabilirsiniz ailenizden alacağınız maddi destek, sizi çok rahatlatacak. Ufak bir sağlık sorunuyla keyfiniz biraz kaçabilir benden söylemesi.

Yay: Bugün sevgili yaylar sevgiliniz sizi kontrol etmek isteyebilir. Başkasını kontrol etmek isteğinin, aşk ve romantiklikle bir ilgisi olmadığını kendinize hatırlatın ve yaşamınıza uymayan kısıtlamalar getirilmesine izin vermeyin. İş yerinde ulaştığınız başarı çizgisi gözlerden kaçmıyor. Terfi alma olasılığınız bu aralar çok yüksek gibi görünüyor.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar son günlerde yaşadığınız olumsuz maddi gelişmeler canınızı sıkmasın, yakında her şey düzelecek. Uykunuzdan ödün vermeyin, yoksa ertesi günden hiç verim alamazsınız demedi demeyin.

Kova: Bugün sevgili kovalar canınız şu sıralar çok sıkılıyor. Bunun nedeni sizin karamsarlığınız. Moralinizi yüksek tutun. Maddi durumunuzu sorun etmeyin. Birazcık çaba ile bunun üstesinden gelebilirsiniz. Cömertliğiniz size zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Balık: Bugün sevgili balıklar çalışıyorsanız bugün sizin için olumlu anlaşmalar yapmak için en uygun zaman. Bu anlaşma sayesinde başarıya gideceksiniz. Para konusunda akılcı olmalısınız. Çünkü beklenmedik harcamalar çıkacak. Ama kısa yollardan kısmetleriniz var.

5 EKİM CUMA

Koç: Bugün sevgili koçlar sizin için melankolik bir gün. Siz zaman zaman böyle zamanlar geçiriyorsunuz. Düşünceleriniz karmakarışık. Önünüze gelene akıl danışmanız işinizi kolaylaştırmaktan çok zorlaştırabilir. Üstelik bu kişiler yanlış kararlar almanıza sebep olabilir benden söylemesi.

Boğa: Bugün sevgili boğalar İşlerinizi fazla sorun etmeyin çünkü arkadaşlarınız size anlayışlı davranacak ve yardımcı olacak. Onların kıymetini bilin. Siz de onlara jest yapın. Bir yakınınızın hastalığını dert etmeyin çünkü çok kısa sürede iyileşip tekrar sağlıklı günlere dönecek.

İkizler: Bugün sevgili ikizler aşırı hassaslığınız yüzünüzden okunuyor. Yoğun duygularınızla başınız dertte. Neden her şeyi biraz oluruna bırakmıyorsunuz? Yaşadığınız anlardan keyif alın. Etrafınızda zevk alacağınız çok şey var. Ama siz görmüyorsunuz.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler parlak bir dönem başladı ama siz yine memnun değilsiniz. Çünkü yapınızda hiçbir zaman olanla yetinmemek gibi bir dürtü var. Bu nedenle var olan şeylerin tadını çıkaramıyorsunuz. Elinizden küçük mutluluklar kaçıyor.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar işte problem yaşayabilirsiniz. Bu da sizin yeterince çalışmamanızdan. Kendinizi tümüyle işinize veremiyorsunuz. Yoksa işinizi mi sevmiyorsunuz? Öyleyse hiç durmayın işinizi değiştirin. Bu hem sizin sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için iyi olacak derim ben.

Başak: Bugün sevgili başaklar yakında kendinizi zirvede bulacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın. Şu günlerde sevgilinizden size karşı daha tutkulu davranmasını bekleyeceksiniz. Yalnızsanız artık utangaçlığı bırakın. Biraz cesaret çok işinize yarayacak sanırım.

Terazi: Bugün sevgili teraziler her şey yolunda gidecek. Yeni bir insan hayatınıza girebilir. Ve yaşamınızı değiştirebilir. Agresif tavırlardan vazgeçip daha uyumlu olmaya çalışmalısınız. Aşk, sizi derinden etkileyen bu olguyla karşılaşmak, dengenizi bozuyor olabilir.

Akrep: Bugün sevgili akrepler yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Ekip çalışmaları gündemde. Zamanınızın çoğunu işinize ayıracaksınız. Bunun sonucunda maddi ve manevi açıdan rahatlık kazanacaksınız. Uzak bir yerden gelen biriyle tanışacaksınız benden söylemesi.

Yay: Bugün sevgili yaylar bir an önce işlerinizi bir düzene koymalısınız. Çevreniz sizden bir cevap bekliyor. Onlar her konuda yardımınıza hazır. Parasal konularınızın çözümü de vereceğiniz kararlara bağlı. Böylece toplum yaşamınıza ve aşka epey zaman kalacak.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar sizi yeni ve özel bir arkadaşlık bekliyor. Bu arkadaşlık önceden hiç olmadığı kadar iyi olacak. Fakat karşınızdaki insanı iyice tanımadan özel hayatınıza ortak etmeyin. Kafanızda birtakım yatırım planları var zannedersem.

Kova: Bugün sevgili kovalar yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler olabilir. Birkaç işi bir arada yapmak zorunda kalabilirsiniz. Zaman zaman karamsarlığa kapılsanız da sizi üzen ve düşündüren olaylar iyi bir şekilde noktalanacak.

Balık: Bugün sevgili balıklar son derece tempolu olacak ve günlük işlerin organize edilmesi gereken şartları aşmaya çalışacaksınız. Ofis ortamınızda düzen gerektiren konular oldukça oyalayıcı olabilir. Eksiklerinizi tamamlamak ve yeni beceriler edinmek için daha fazla çaba göstermeniz gerekli. Sizi aşabilecek konuların üstesinden yardımlaşarak gelmeye çalışırken, sağlığınızı korumalısınız derim ben.

6 EKİM CUMARTESİ

Koç: Bugün sevgili koçlar hayatın güzel yanları ve hareketli koşullar sizi bekliyor. Artık biraz gevşemeli, stresten uzaklaşmanın keyfini yaşamalısınız. Duygularınızı ortaya koymak ve yaratıcı alanda başarıya odaklanmak isteyeceksiniz. Yenilikler denemek size yeni fırsatlar getirecektir eminm ki.

Boğa: Bugün sevgili boğalar oldukça yoğun ve hareketli bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular ve iletişim öne çıkmakta. Düşüncelerinizi yapıcı hale getirmek ve kardeşlerle ilişkilere özen göstermek gerekebilir benden söylemesi.

İkizler: Bugün sevgili ikizler eğitimle ilgili fikirleriniz netleştirmek konusunda ise bazı soru işaretleri bulunmakta. Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek konusunda kararlı olmanız lazım derim ben.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler düşüncelerinizi daha rahat uygulamaya sokmaktasınız. Eğitim çalışmalarınız adına çok önemli ilerlemeler öne çıkarken, yakın çevre ile olan ilişkiler sıklaşmakta. Kardeşler ya da komşularla olan bağlarınız olumlu yönde gelişebilir.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar son derece aktif olduğunuz bugünü zihinsel konulara ayırabilirsiniz, Olası anlaşmaların getireceği fırsatları ise zorlamalısınız derim ben.

Başak: Bugün sevgili başaklar yakın çevrenizde artan bir hareketlilik var. Daha fazla yolculuk planları yapabilir ve eğitim çalışmalarınıza öncelik verebilirsiniz. Bu alandaki zihinsel aktiviteleriniz daha fazla okum yazma gerektirebilir.

Terazi: Bugün sevgili teraziler kendinizi ifade etmek konusunda bazı zorluklar öne çıkarken, sözlerinizde özenli olmalısınız. Kardeşlerle olan ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz benden söylemesi.

Akrep: Bugün sevgili akrepler tam olarak olgunlaşmamış planlarınız üzerinde durmaktasınız. Ancak bazı engelleri aşma çabanız ruhsal sağlığınızı etkileyebilir. Hiçbir olayı kontrol etmemeli ve kendinize özen göstermelisiniz.

Yay: Bugün sevgili yaylar çalışma kapasitenizi zorlamanız geren koşullar sizin lehinize çalışabilir. Çabalarınızın sonuçları size kazanç olarak rahatlıkla dönebilecek. Giderlerinizi kısmanın yollarını bulmalısınız benden söylemesi.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar geçmişle ilgili konuları artık geride bırakmaktasınız. Bazı kabullenmeler sizi olgunlaştıracaktır. Tamamlanması gereken işlerle sizi oldukça yorabilir bugünlerde söylemedi demeyin.

Kova: Bugün sevgili kovalar bazı konularda kararsızlıklar öne çıkıyor. Özellikle bütçenizi iyi dengelemeli, var olan kaynaklarınızı dikkatli kullanmalısınız. Borç alacak dengenizi yeniden kurmanız için bunu yapmalısınız. Ayrıca eşin para durumundan kaynaklanan sorunlar sorumluluk getirebilir benden söylemesi.

Balık: Bugün sevgili balıklar iş hayatına odaklı olmanız gereken önemli konular ve çalışmalar dikkat çekiyor. Yaptıklarınızla ve detaylara verdiğiniz önemle başarılı bir noktada durmaktasınız. Ancak yeni görevler beklediğiniz bu süreç biraz zor geçecektir.

7 EKİM PAZAR

Koç: Bugün sevgili koçlar kendinize yeni hedefler koymaktasınız. Sınırlarınızdan kurtulduğunuz bu dönem çok şey başarabilirsiniz. Yolculuklar ya da uzaklardan alacağınız haberlerle, eğitim planlarınıza yeni bir yön verebilirsiniz derim ben.

Boğa: Bugün sevgili boğalar güne hareketli başlıyor ve pek çok düşünceyi bir arada yaşıyorsunuz. Özellikle zihinsel alanda yeni uğraşlara ve yeni şeyler öğrenmeye çok açıksınız. Ayrıca edindiğiniz bilgileri başkaları ile paylaşmak isteyebilirsiniz.

İkizler: Bugün sevgili ikizler yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde daha yapıcı olmalısınız. Kısa yolculukların getireceği sorumluluklar ise sizi biraz zorlayabilir benden söylemesi.

Yengeç: Bugün sevgili yengeçler sizin için yorucu aynı zamanda sorumlulukların artabileceği bir gün. Günlük işleriniz açısından oldukça yüklü bir gündeminiz olacak. Detaylı konular önem kazanırken, yeni organizasyonlar öne çıkabilir.

Aslan: Bugün sevgili aslanlar hizmet etmeniz gereken yeni gelişmelerle dağınıklık yaşayabilirsiniz. Kendinizi toparlamaya çalışmalı ve sağlığınızı zorlayan şartlara dikkat etmelisiniz.

Başak: Bugün sevgili başaklar kendinizi sezgisel olarak ifade etmesini çok iyi biliyorsunuz. Bugün, hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz.

Terazi: Bugün sevgili teraziler düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenizdeki kişilerle yaratıcılığınızı birleştirerek, yeni konuların araştırmalarını yapmalısınız. Kendinizi sınamaktan vazgeçin. Oldukça başarılı bir gün içindesiniz.

Akrep: Bugün sevgili akrepler çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya gelip, fikirlerinden etkileneceksiniz. Tanıdığınız birinden evlilik teklifi alabilirsiniz. Güçlü sezgilerinize güveniyor ve çevrenizdeki olayları irdelemekten hoşlanıyorsunuz.

Yay: Bugün sevgili yaylar evinizle ilgili birçok aktiviteye ihtiyaç duyuyor ve sevdiklerinizle ortak bir performans sergilemek istiyorsunuz. İlginç eşyalar satın alabilirsiniz. Yaşamınızı renklendirmek için, gerekli çalışmaları bir an önce başlamalısınız.

Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar kişisel enerjinize her zaman güveniyorsunuz. Bugün, birçok atılımlarınızı gerçekleştirmek bulunduğunuz şartları zorlayacaksınız. Çok yönlü düşündüğünüz için araştırma yeteneğinizi ön plana çıkaracak yeni konular peşindesiniz. Anlaşılmamak, en büyük probleminiz.

Kova: Bugün sevgili kovalar güven duygusunun size sağlayacağı avantajları çok iyi bildiğiniz için bugün maddi konulara odaklaşmak istiyorsunuz. Araştırılacak konular üzerinde yoğunlaşacaksınız. Öz güvenizi destekleyecek dostlara ihtiyacınız var benden söylemesi.

Balık: Bugün sevgili balıklar maddi konularda yeniliklere açık olacaksınız. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin sözlerine özellikle dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmadıklarını söylemeye çalışıyor. Eğer, sigara içiyorsanız mutlaka bırakmalısınız derim ben.















