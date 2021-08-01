Türkiye 1 Ağustos 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları: Şans Topu kazandıran numaralar

1 Ağustos 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları: Şans Topu kazandıran numaralar

Türkiye

1 Ağustos 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları: Şans Topu kazandıran numaralar

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirilecek. Çekiliş sonrası sonuçlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

01 Ağustos 2021, Pazar 18:03 Son Güncelleme:
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Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.


Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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