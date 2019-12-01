1 Aralık Kandilli son depremler listesi!

Türkiye deprem haberiyle sarsılmaya devam ediyor. Son zamanlarda artış gösteren deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içinde 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korkutan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen deprem haberleri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.07'de Sarıkamış'ta 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

26 saniye arayla iki deprem meydana geldi

Kars’ın Sarıkamış ilçesi bugün aynı dakika içinde 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyü olarak saptadığı ilk deprem saat 09.07’de, yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Yine aynı bölgede 26 saniye sonra aynı dakika içinde meydana gelen aynı büyüklükteki ikinci depremin derinliği ise 7.04 olarak ölçüldü. İlçede de hissedilen her iki depremde can ve mal kaybı olmadı.

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