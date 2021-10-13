Okullarda ara tatil ve karnelerin verilme tarihi şimdiden araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Buna göre, 6 Eylül’de açılan okullarda 1. dönem ara tatili Kasım ayında yapılacak. MEB’in yayınladığı takvime göre, ara tatil tarihlerinin yanı sıra, okulların ne zaman kapanacağı ve karnelerin veriliş tarihleri de belli oldu…

1. DÖNEM KASIM AYI ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Böylelikle de ara tatiller, yarı yıl tatili ve okulların kapanma tarihleri de belli oldu. Buna göre,

1. dönem Kasım ayı ara tatili, 15 Kasım Pazartesi ve 19 Kasım Cuma tarihleri arasında olacak. 12 Kasım Cuma günü son ders saati bitiminde başlayan tatil, 21 Kasım Pazar günü sona erecek. Hafta sonlarının birleşmesiyle 9 gün süren tatilin ardından öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

22 Kasım Pazartesi günü okullara dönen öğrenciler, 24 Ocak, 4 Şubat tarihleri arasında yarı yıl (Sömestir) tatili yapacak. Yine 21 Ocak Cuma günü son ders saati bitiminde başlayan tatil, 6 Şubat Pazar günü sona erecek ve öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılının son tatili ise, 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. 8 Nisan Cuma günü son ders saati bitiminde tatile çıkan çocuklar hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle 9 gün tatil yapacak ve 17 Nisan Pazartesi günü okullarına dönecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Nisan ayında verilen son ara tatilin ardından öğrenciler, dönem sonuna kadar bir daha tatil yapmayacak. Yaklaşık iki aylık bir sürenin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde sona erecek ve milyonlarca öğrenci karnelerini alarak evine dönecek.