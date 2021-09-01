Türkiye 1 Eylül 2021 korona tablosu! Türkiye'de koronavirüste son durum

1 Eylül 2021 korona tablosu! Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye

1 Eylül 2021 korona tablosu! Türkiye'de koronavirüste son durum

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 1 Eylül 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

01 Eylül 2021, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA UYARDI

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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