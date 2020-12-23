1 hafta içinde belli bir diyet izleyerek kontrollü bir şekilde sağlıklı olarak 5 kilo alınabilir. Bunun için diyetisyenlerin belirledikleri yiyecekler gerekli miktarda tüketilmelidir.

Bir hafta gibi kısa bir süre içinde zayıflıklarından şikayet edenler için diyetisyenler tarafından bir diyet listesi oluşturulmuştur. Bu diyetin içinde alınması gereken ürünlerin ve miktarlarının kişinin kilosuna bağlı olarak belirlenmelidir.

1.Gün diyeti

Ara öğünlerle birlikte toplamda 5 öğünden oluşmaktadır. İlk gün içinde protein, karbonhidrat ve yağ olarak dengeli bir şekilde beslenilmelidir. Bu süreçte sabah kahvaltısı içinde 2 ile 3 yumurtadan bir omletle başlanmalıdır.

Sabah kahvaltısı içinde 3 dilim ekmek ve portakal suyu yer almalıdır. Ardından ara öğünlerde açlık hissini yok edecek ürünler tercih edilmelidir. İlk gün için ara öğünde süt tercih edilmelidir. Öğle yemeğinde tavuk ve pilav tercih edilmelidir. Yanında ise zeytinyağlı havuç yer alabilir.

Ara öğün içinde ayran ve badem bulundurulmalıdır. Akşam yemeğinde hafif olması nedeniyle çorba, salata ve pizza tercih edilebilir. Ara öğünler sırasında yağ oranına sahip olan ve besleyici özelliği yüksek ürünler tercih edilmelidir.

İşte hızlı ve sağlıklı kilo alma diyetleri

Kısa bir süre içinde 5 kilo almak için ilk önce yapılması gereken yağ bazlı yiyecekler tercih edilmelidir. Bu süreçte dengeli olarak beslenilmesi sayesinde sağlıklı bir şekilde kilo alınacaktır. Diyet içinde 1 haftada 5 kilo almak için sık öğünler ile öğün içinde az yemek yenilmesi gerekir.

5 kilo almak için öncelikle öğünler için dengeli olunmalıdır. Bu süreçte iyi bir öğle yemeği ve kahvaltı yapılmalıdır. Ara öğünlerde besleyici olan ve yağ barındıran ürünler tercih edilmelidir. Sonrasında akşam yemeği içinde hafif yiyecekler tercih edilmelidir.

Akşam yemeği sırasında çorba ve salata özellikle tercih edilmelidir. Yanı sıra akşam yemeklerinde hafif ana yemekler bulunmalıdır. Gün içinde 5 ile 6 öğün yemek yeme tercih edilmelidir. Bu öğünlerden 3 tanesi ana öğün ve 2 ile 3 tanesi ise ara öğün olmalıdır.

1 Haftalık diyet listesi

Kahvaltı sırasında karbonhidrat içeren ekmek, simit ya da poğaça tercih edilmelidir. Yanında yumurta ile zeytin ve reçel bulunmalıdır. Kahvaltı sonrasında yer alan ilk ara öğün içinde fındık ve süt gibi metabolizmayı hızlandıran ve enerji veren yiyecekler bulunmalıdır.

Öğle yemekleri protein ve karbonhidrat ağırlıklı olmalıdır. Öğle yemekler gün içinde en iyi beslenmenin ve en fazla kalorinin alınacağı öğündür. Bu öğün içinde proteinlerde kırmızı et, beyaz et, balık ürünleri tercih edilmelidir.

Öğle yemeği sonrasında verilen ilk ara öğün içinde karbonhidratlar tercih edilmelidir. Bu öğün içinde ekmek, tahin helva ya da hafif ürünler tercih edilmelidir. Akşam yemeklerinde daha sebze içerikli ürünler tercih edilmelidir. Bu öğün içinde 2 dilim ekmek yanında yoğurt yer almalıdır.

Son ara öğün içinde enerji vermesi amacıyla badem tercih edilebilir. Bu öğün içinde metabolizma hızlandırıcı öğünler yer almalıdır. Boza, ayran ya da süt gibi hem yağ barındıran hem de besleyici ürünler bulunmalıdır.







