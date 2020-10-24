Pratik Bilgiler 1 m3 (metreküp) su kaç litre eder?

1 m3 (metreküp) su kaç litre eder?

Pratik Bilgiler

1 m3 (metreküp) su kaç litre eder?

Ölçüm birimlerinin birbirine olan eşitliği genellikle merak konusu olur. M3 (metreküp) ise genellikle katılarda kullanılırken su ve doğalgazda da kullanılan bir ölçü birimidir. Peki, 1 metreküp (m3) kaç tondur? 1 m3 su kaç litre eder? Metreküp ile ilgili merak edilen sorular haberimizde.

24 Ekim 2020, Cumartesi 15:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Genellikle katı cisimlerin hacmini ifade etmek için kullanılan metreküp su ve doğalgazda da kullanılmaktadır. Peki, 1 metreküp (m3) kaç tondur? 1 m3 su kaç litre eder? Metreküp ile ilgili merak edilen sorular haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

1 metreküp su kaç litreye denk gelir?

1 metreküp suyun kaç litre olduğu ortamdaki; sıcaklık, atmosfer basıncı ve suyun saflık derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre söz konusu su donma derecesindeyse, 1metreküpü yaklaşık 999.972 litredir. Ancak metrik sistemde hesap yapılırken bu değer genellikle 1000 litre olarak kullanılır.

1 metreküp suyun 1000 litre olarak kabul edildiği durumlarsa maksimum yoğunluğun 3,98 derece ve hava basıncının da 101.325 kPa olduğu durumlardır.

1 metreküp su kaç tondur?

Yoğunluğu bilinen her türlü malzemenin metreküp biriminden litre birimine dönüşümü hesaplanabilmektedir. Buna göre; yoğunluk, hacim ve ağırlık arasında kullanılan bir fizik formülü bulunmaktadır. İlgili formül göz önüne alındığında 1 metreküp suyun 1 ton ağırlığında olduğu hesaplanmaktadır.

İlgili Haberler
Musluk suyunun içilebilir olduğu nasıl anlaşılır?Eski tişörtler nasıl değerlendirilir?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Renkler iç mekan algısını nasıl değiştirir?