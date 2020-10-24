1 m3 (metreküp) su kaç litre eder?

Genellikle katı cisimlerin hacmini ifade etmek için kullanılan metreküp su ve doğalgazda da kullanılmaktadır. Peki, 1 metreküp (m3) kaç tondur? 1 m3 su kaç litre eder? Metreküp ile ilgili merak edilen sorular haberimizde.

1 metreküp su kaç litreye denk gelir?

1 metreküp suyun kaç litre olduğu ortamdaki; sıcaklık, atmosfer basıncı ve suyun saflık derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre söz konusu su donma derecesindeyse, 1metreküpü yaklaşık 999.972 litredir. Ancak metrik sistemde hesap yapılırken bu değer genellikle 1000 litre olarak kullanılır.

1 metreküp suyun 1000 litre olarak kabul edildiği durumlarsa maksimum yoğunluğun 3,98 derece ve hava basıncının da 101.325 kPa olduğu durumlardır.

1 metreküp su kaç tondur?

Yoğunluğu bilinen her türlü malzemenin metreküp biriminden litre birimine dönüşümü hesaplanabilmektedir. Buna göre; yoğunluk, hacim ve ağırlık arasında kullanılan bir fizik formülü bulunmaktadır. İlgili formül göz önüne alındığında 1 metreküp suyun 1 ton ağırlığında olduğu hesaplanmaktadır.



