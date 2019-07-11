1 milyon 7 bin kontenjan için yarış başlıyor

Üniversite adayları, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na tercih süresi içinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ‘http://www.osym.gov.tr’ internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym. gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Tabloları dikkatle inceleyin

Kılavuzda tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar, tablo 4’teki yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin ‘https://sonuc.osym.gov. tr’ adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıtlar 19-23 Ağustos’ta

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu.

KONTENJANLAR AZALDI

Üniversite tercihleri ile ilgili ön bilgilendirme kılavuzuna göre, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Açıköğretim fakültelerinde ise, 2019 yılında 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan verildi. Açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu. 2019 kontenjanları geçen yıla göre yüzde 3 azaldı. En çok düşüş de yüzde 10’luk azalma ile öğretmenlik programlarında yaşandı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken, bu sene 48 bin 546 oldu.

MESLEKLERİ TANIYIN

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, sonuçlar açıklanana kadar yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

✔ Kendi kişilik özelliklerinizi, ilgilerinizi ve yeteneklerinizi gözden geçirin. Günlük hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız, hangi işlerde daha başarılısınız, hangi işleri yapmaktan kaçınırsınız? Rutin işler mi sizi eğlendirir yoksa macera peşinde koşmaktan mı hoşlanırsınız? Biraz kendinizi değerlendirin.

✔ Meslekleri tanıyın. Tercih etmeyi düşündüğünüz meslekler ilgili detaylı bilgi toplayın.

✔ Bu ön bilgileri topladıktan sonra harekete geçme zamanı!

✔ Tercih etmeyi düşündüğünüz meslek alanlarında çalışan tanıdıklarınız varsa onlarla görüşerek yaptıkları işlerle ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz.

✔ Üniversiteleri mutlaka ziyaret edin. Bu ziyaretleriniz sırasında üniversiteyi gezin, sosyal ve fiziksel imkanlarını yerinde görün, bölüm hocaları ile görüşerek onlardan detaylı bilgiler alın. Bölümde okuyan öğrencilerle görüşün. Bunun için üniversitelerin düzenledikleri tercih ve tanıtım günlerini takip edebilirsiniz.

✔ Üniversitelerin tanıtım günlerine katılma imkanınız olmazsa web sayfalarından bölüm ve programları, sağladıkları imkanlarla ilgili bilgiler toplayabilirsiniz.

✔ Bunları yaparken tercih etmeyi düşündüğünüz bölümler dışındaki bölümlere de açık olun, alternatiflerinizi geliştirin.

EK YERLEŞTİRME

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ücret alınmayacak.

BAZI PROGRAMLARDAN KONTENJAN DURUMU

FAKÜLTE KONTENJAN

Hukuk 16 bin 97

Tıp 15 bin 50

Öğretmenlik

48 bin 546 Diş Hekimliği 6 bin 680

Eczacılık 3 bin 524

Ebelik 3 bin 690 Hemşirelik

15 bin 33

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri 5 bin 201

Mimarlık 8 bin 641

Mühendislik 77 bin 430

Temel Bilimler 10 bin 87



