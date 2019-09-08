1 milyonluk bebek

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 13 Temmuz 2018 yılında kızları Liya’yı kucaklarına almıştı. Çift, geçtiğimiz temmuz ayında da Liya’nın 1. yaşını kutladı.

Bebekleri için her konuda ince eleyip sık dokuyan ikili, Liya için açtıkları hesaba yaş günü hediyesi olarak 1 milyon TL yatırmış.

Tarkan, bu hesapta kızı için para biriktirecekmiş. Geçen yıl bebeğiyle vakit geçirmek istediği için Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde vereceği konserleri iptal eden megastar, bu yıl ise yoğun bir hazırlık içerisinde.

Özel repertuvar ve şovlar hazırlayan Tarkan, bu konserlerden 6 milyon TL kazanacakmış.

YENİ EVE YENİ EŞYA

Serenay Sarıkaya, üç buçuk yılık ilişkisini noktaladığı Kerem Bursin ile Yeniköy’de yaşadıkları evden ayrıldı.

Zincirlikuyu’daki bir AVM’nin rezidans dairesine taşınan oyuncunun eski evden hiçbir eşyasını almadığını öğrendim.

“Yeni ev, yeni enerji, yeni eşya” düşüncesiyle hareket eden Sarıkaya, anılarını silmek için dairesini baştan aşağı yeniden döşemiş.



