Türkiye 1 Nisan koronavirüs tablosu

1 Nisan koronavirüs tablosu

Türkiye

1 Nisan koronavirüs tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 1 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı...

01 Nisan 2021, Perşembe 19:01 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1424 oldu.

Son 24 saatte 20 bin 817 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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