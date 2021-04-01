1 Nisan Şaka Günü için geri sayım başladı. Her yıl 1 Nisan’da sevgiliye, aileye ve arkadaşı yapılacak şakalar yoğun ilgi görüyor. 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı ve bazıları kutlamalarına devam etti. Diğerleri ise onları 'Nisan aptalları' olarak nitelendirdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. 1 Nisan o zamandan beri şaka günü olarak kutlanıyor. Bu günde herkes yakınına ve sevdiğine şakalar yapmak için arayışa giriyor. Ancak daha fazla aramanıza gerek yok! İşte 1 Nisan 2021 için en güncel şakalar...

BASİT 1 NİSAN ŞAKALARI

Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz.

Fare ya da yılan gibi hayvanlardan korkan tanıdıklarınız için, bu hayvanların oyuncağını bulup arkadaşlarınıza ufak çaplı bir kriz yaşatabilirsiniz.

Bulabileceğiniz herhangi bir iştah açan tatlının için bir şırınga yardımıyla mayonezle doldurabilirsiniz.

GÖRÜNMEZ İP ŞAKASI

Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kaldırılır. Çok kişi olması inandırıcılığı artırır.

ÜNLÜ ŞAKASI

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

FOTOMONTAJ ŞAKASI

Tanıdığımız birini fotoğrafı varsa bundan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yapabilirsiniz. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlayarak haberlere çıktığına inandırabilirsiniz.

BİLGİSAYAR EKRANI ŞAKASI

Tüm masaüstünün bir ekran resmini (screenshot) alın ve kurbanınızın bilgisayarında bu resmi arka plan yapın. Daha sonra araç çubuğunu ve kısa yol simgelerini gizleyin ve zavallı kurbanınızın tekrar kontrolü sağlamak için yaptığı çabaları kahkahalarla izlemeye hazır olun.

ÇAYDANLIK ŞAKASI

Eve oturmaya gelen misafirinize sanki içinde kaynar su varmış gibi çaydanlık şakası yapabilirsiniz. Boş çaydanlığı yanlışlıkla misafirinizin üzerine düşürüyormuş gibi yaparak tepkisini görebilir ve eğlenebilirsiniz.

SOYA SOSU ŞAKASI

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.

DİŞ MACUNU ŞAKASI

Kremalı bisküvilerin içindeki kremaların çıkartıp diş macunu koyun, kardeşinizin ağzının alacağı şekli keyifle izleyin.

GIDA BOYASI ŞAKASI

Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz.

SOĞANDAN ELMA ŞEKERİ

Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.

KAĞIT BÖCEK

Abajurun içine girmiş kağıttan böcek anneniz için oldukça korkutucu olacaktır.