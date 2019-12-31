1 saatte hazırlayabileceğiniz yılbaşı menüsü

Fazla vakti olmayanlar için pratik yılbaşı sofrası hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli kremalı mantar çorbası tarifi, hindi sote tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi, havuç tarator tarifi ve magnolia tatlısı tarifleri var.

Kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası malzemeleri

- 250 gram mantar

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1/2 su bardağı krema

- 2 yemek kaşığı un

- 5 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kremalı mantar çorbası yapılışı

Üzerlerini nemli bir bez yardımıyla temizlediğiniz mantarları küçük parçalar ya da ince dilimler halinde kesin. Kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. 3 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Mantarları katıp hafif bir renk alıp suyunu çekene kadar kuru soğanlarla birlikte kavurma işlemini sürdürün. Kavrulan mantar ve kuru soğanlara sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırıp azar azar un ekleyin. Kısık ateşte sürekli karıştırıp kokusu çıkana kadar kavurun. Kaynamakta olan çorba suyundan kavrulmuş una ilave edip bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak kıvamını açın. Hazırladığınız unlu terbiye karışımını çorba tenceresine aktarın. Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile tatlandırın. Aralarda karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Son olarak kremayı ekleyip kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. İnce ince doğranmış maydanoz yaprakları eşliğinde sıcağı sıcağına servis yapın.

Hindi sote tarifi

Hindi sote malzemeleri

- 500 gr kuşbaşı hindi eti

- 2-3 adet domates

- 1 adet büyük bir soğan

- 5-6 diş sarımsak

- 2-3 adet sivri biber

- 1 adet kırmızı biber

- Zeytinyağı yada arzuya göre margarin

- Tercih edilen baharatlar

- Tuz

- Yarım çay bardağı su

Hindi sote yapılışı

Pilav tenceresinde kuşbaşı doğranmış hindi etlerini yarım çay bardağı su ekleyip kısık ateşte pişirin. Suyu çektiğinde yağı ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra ay şeklinde doğranmış soğanları, sarımsağı ve biberleri ekliyoruz. Biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Tuz ve baharatlar eklenir. Son olarak domates eklenir ve suyu çekene kadar pişirilir. Sıcak servis ediniz.

Şehriyeli bulgur pilavı tarifi

Şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri

- 5 yemek kaşığı tereyağı

- ½ su bardağı arpa şehriye

- 2 su bardağı pilavlık bulgur

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 4 su bardağı su (kaynar)

Şehriyeli bulgur pilavı yapılışı

Yayvan bir tencerede tereyağını eritin ve arpa şehriyeleri kahverengileşinceye kadar kavurun. Bulguru tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuzu da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Üzerine sıcak suyu dökün ve kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Suyunu çektiğinde kaşığın arkasıyla dibine doğru delik açın. Eğer bulgurlar ortada geri toplanmıyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp kapağın altına kağıt havlu yerleştirin ve 15 dakika dinlendirin. Pilav dinlendikten sonra çatal yardımıyla bulgurları havalandırıp servis edin.

Havuç tarator tarifi

Havuç tarator malzemeleri

- 6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

- 3 diş sarımsak

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Havuç tarator yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

İpucu

Sarımsak arzuya göre yoğurda eklene bilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz koyulabilir.

Magnolia tatlısı tarifi

Magnolia malzemeleri

- 1 litre süt

- 2 yemek kaşığı un

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 yumurta sarısı

- 2 yemek kaşığı nişasta

- 1 paket vanilya

- 100 gram krema

- 1 paket bebe bisküvisi

- 10 adet çilek veya muz

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Magnolia yapılışı

Un, nişasta, vanilya, toz şeker, ve süt eklenir. Yumurtanın sarıları ayrılır. Ve yumurta karışıma eklenir. İyice muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırılarak pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra muhallebiye tereyağı eklenir ve hızlıca karıştırılır. Biraz ılıdıktan sonra krema eklenir. Bisküvileri rondodan geçirin. Magnoliayı servis edeceğiniz bardaklara çilekleri yerleştirin sonra 2 kaşık rondodan geçirilmiş bisküvileri bardaklara ekleyin. Üzerine muhallebiyi dökün ve üzerine bisküvi ile süsleyin. En üste de ister çilek ister muz veya çikolatalarla süsleyebilirsiniz.

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