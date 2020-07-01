1 Temmuz corona virüs tablosu... Yeni vaka sayılarıyla örnek olan iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 311 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 175 bin 422 oldu.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 20:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. " ifadesini kullandı.
Bugünkü vaka sayısı 1192, hayatını kaybedenlerin sayısı 19, iyileşen sayısı 2 bin 311, yoğun bakım hasta sayısı bin 35, entübe hasta sayısı 362, test sayısı ise 52 bin 313. Son bir ayda vefat edenlerin yaş ortalaması 70.